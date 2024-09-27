انطلاق عرس الموروث الإماراتي 20 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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بتوجيهات ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي النسخة الأولى من عرس الموروث الإماراتي 20 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة الاستشارات الأسرية بالجمعية لـ«البيان»، أنه سيتم تنظيم العرس النسائي في فترة ما بين العصر إلى العشاء، بهدف تقليل النفقات على المقبلين على الزواج وخفض تكلفة حفلات الزفاف، من خلال الاكتفاء بالاستقبال، وتقديم الضيافة الخفيفة، وإبراز السنع الإماراتية.

40 طلباً

ولفت إلى زيادة طلبات المشاركة بعرس الموروث الإماراتي، الذي سيقام في نسخته الأولى بالمركز التجاري العالمي، حيث تم قبول 14 شاباً وشابة من أصل 40 استقبلت الجمعية طلباتهم.

وأشارت مديرة إدارة الاستشارات الأسرية إلى أن أبرز ما يميز عرس الموروث الاماراتي الأول، تزيين قاعة العرس بشجرة الغاف، التي تحظى بمكانة كبيرة مرتبطة بهوية وتراث الإمارات.

وقالت، إن الجمعية حرصت على محاكاة البيئة الشعبية التراثية الإماراتية من خلال تسخير كافة التفاصيل والإمكانات لتنظيم عرس إماراتي مثل المسرح والجلسات والديكور والمشروبات والفوالة والأكلات الشعبية مثل الهريس والخبيص والعصيد والساقو، إلى جانب المشروبات الشعبية مثل القهوة والشاي والزنجبيل والحبة الحمراء، ليكون عرساً تراثياً 100 %.

وأضافت أنه سيتم تصميم أثواب تراثية ملونة للعرائس تشمل الشيلة والبرقع والعباية المصنوعة من الحرير وتسمى «سويعية»، وسيرتدين المشغولات الذهبية ذات الطابع التراثي مثل «المرتعشة» وهي قلادة عريضة تلف حول الرقبة بأكملها، وتتدلى منها سلاسل ذهبية مكونة من أشكال هندسية متناسقة، وذلك بغرض تعزيز الهوية الوطنية والموروث الإماراتي.

كما تتسم قاعة العرس بطابع المجالس الإماراتية، بالإضافة إلى الاستعانة بالفرق الشعبية مثل الفرقة الحربية، والفرق النسائية والرزيف.

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