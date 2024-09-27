عبد الله بن زايد يبحث علاقات التعاون والشراكة مع وزراء خارجية في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة.

والتقى سموه أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبايبا براجا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية لاتفيا، والدكتور إيان بورج وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، ومحمد حسن وزير خارجية ماليزيا، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ومكسيم ريجينكوف وزير الخارجية البيلاروسي، وديانا موندينو، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، وجورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان.

وناقش سموه ووزراء الخارجية مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وتم استعراض التعاون الثنائي والشراكة في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والأمن الغذائي والصحية والثقافية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوزراء الخارجية، مؤكدا على نهج دولة الإمارات الثابت في تطوير وترسيخ قاعدة علاقاتها مع دول العالم الصديقة، بما يلبي التطلعات التنموية المشتركة، ويدعم مساعي تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما بحث سموه خلال اجتماعاته مع وزراء الخارجية، التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع كومفورت إيرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، جرى خلاله بحث التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، لاسيما على الصعيد الإنساني في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مناطق عدة في العالم.

كما عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحثا خلاله التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، ودور دولة الإمارات في إيصال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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