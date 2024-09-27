إقبال كبير على منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في معرض رؤية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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اختتمت الإدارة العامة للدفاع الدني بدبي مشاركتها في فعاليات معرض الإمارات للوظائف 2024، "رؤية"، المنصة المُتخصصة في توظيف وتمكين الإماراتيين الذي أقيم خلال الفترة من 24 وحتى 26 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي"، حيث شهدت منصة الإدارة إقبالاً واسعاً من الباحثين عن العمل، فيما كشفت الإدارة عن تعيين 107 من الكوادر الإماراتية منذ مطلع العام الجاري منهم 78 عسكرياً و29 مدنياً.

وقال المقدم الدكتور عمر عبد القادر الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية: "حرصت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على التواجد في هذا المعرض، من خلال منصة "رؤية" المتخصصة في توظيف وتمكين المواطنين، وذلك لفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن فرص عمل واعدة. مؤكدا التزامهم بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تمكن الشباب الإماراتي من المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات، ودفع عجلة النمو والابتكار في القطاع الحكومي".

وأضاف: "شهدنا إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، مما يعكس مدى الوعي والإدراك المتزايد لدى أبناء الوطن لأهمية القطاع الحكومي كخيار مهني متميز. ونحن بدورنا، سنستمر في دعمهم، وتزويدهم بكافة الفرص والإمكانيات التي تعزز من مسيرتهم المهنية، وتساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية".

وأكّد الهاجري حرصَ الإدارة العامة للدفاع المدني على الاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب وتوظيف الكوادر المميزة، مشيراً إلى أن تواجدهم في المعرض يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم استراتيجية التوطين واستثمار العنصر البشري وتعزيز قدراته، علاوة على بناء قاعدة بيانات للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة عند الحاجة.

وأشار الهاجري إلى أن الإدارة سعت من خلال مشاركتها إلى دعم استراتيجية وخطط التوطين في الإمارة عبر استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاعات مختلفة شملت مهندسي إطفاء، تنفيذي تميز وتنافسية، تنفيذي أول مخاطر، أخصائي أول جودة، محاضر توعية، أخصائي خدمات، أخصائي الصحة النفسية، مشيرا الى تنظيم الإدارة حقائب تدريبية للموظفين الجدد يتم وضعها لتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرات لاسيما في مجالات الوعي بإجراءات الأمن والسلامة.

وتضمنت الشواغر التي تم طرحها وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين وتلبية متطلّبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

وقالت مريم عبيد أخصائي استقطاب وتوظيف في الإدارة العامة للدفاع المدني أن تواجدهم في المعرض يأتي منسجما مع رؤية حكومة دبي، ومستهدفات أجندتها الاقتصادية والاجتماعية الرامية الى رفع معدلات التوطين، حيث يعد الاستثمار في رأس المال البشري من أهم الركائز التي نحرص عليها ونعمل عليها ضمن خططنا الداخلية، لافتة الى أن المعارض المتخصصة تسهم في مواءمة الكوادر الوطنية مع الفرص التي تناسب مع إمكانياتهم العملية والعلمية، الأمر الذي يثمر في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وذكرت أن المعرض في دورته لهذا العام حظي بإقبال كبير من الجنسين حيث تعتبر هذه المعارض فرصة مهمة للتعرف بشكل مباشر على متطلبات العمل وشروطه والفرص المتاحة، مشيرة الى أنهم يعملون على سد الشواغر بشكل فوري حيث جرى خلال العام الجاري تعيين 107 موظفين من المدنيين والعسكريين في قطاعات مختلفة.

وأفادت أن الموظفين الجدد يخضعون لدرات تأهيلية" تخصصية " قبل التحاقهم بالعمل منها دورة حول الإسعافات الأولية والإطفاء والإنقاذ، ينفذها نحبة من المختصين في التخصصات المطروحة بإجمالي 67 دورة تم تنفيذها العام الجاري في أكاديمية الدفاع المدني وغطت 11 إدارة مختلفة بغرض تدريب وتأهيل الموظفين الجدد.

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