مجمع القرآن الكريم ومركز حميد بن راشد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: وام

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بحث مجمع القرآن الكريم بالشارقة ومركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال القرآن الكريم وعلومه.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله خلف الحوسني الأمن العام للمجمع اليوم بمقر المجمع مع سعادة الدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ⁠وسعادة طارق عبدالله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية حيث اطلع خلالها الوفد على أفضل الممارسات والأنظمة الرائدة وأحدث التقنيات التي يطبقها المجمع في خدمة كتابة الله وعلومه ومشروعاته العلمية والبحثية.

وأكد سعادة عبدالله خلف الحوسني أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجمع ومركز حميد بن راشد لتحقيق التكامل في خدمة القران الكريم مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة القرآن الكريم واستقطاب المواهب القرآنية المتنوعة وتنميتها وتكريم حفظة كتاب الله تعالى.

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