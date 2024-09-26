2800 شركة تستعرض تكنولوجيا المياه والطاقة في «ويتيكس»

المصدر: دبي ــ البيان

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تحتضن الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، إضافة إلى 68 مؤسسة راعية و37 من الشركاء والجمعيات الداعمة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «نرحب باتساع رقعة الأجنحة الدولية في «ويتيكس» لتشمل المزيد من الشركات المتخصصة في تقديم أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتنقل الأخضر والحلول المستدامة للمياه والشبكات الذكية وغيرها من مختلف أرجاء العالم. ونفخر بالمكانة العالمية المتزايدة التي يشهدها المعرض وبكونه أصبح محطة رئيسية مرتقبة على جدول أعمال الشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص من جميع دول العالم، الراغبة بالوصول إلى المزيد من المستثمرين والأسواق، وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، وتبادل أبرز التقنيات والممارسات والتجارب الناجحة، والانضمام إلينا لنكون معاً في طليعة الاستدامة».

الهند

وقال ريشاب سانغفي، نائب رئيس رابطة تنقية ومعالجة المياه في غوجارات «وابتاج»: «تزداد قوة العلاقة بين رابطة «وابتاج» ومعرض ويتيكس عاماً بعد عام، تماماً كما هو الحال بين العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ولقد زادت مشاركة أعضاء المجموعة بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، ونتطلع إلى مشاركة أكبر في السنوات القادمة».

بلجيكا

من جهتها، قالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): «يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي. مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، يمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته».

وأضافت: تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21% من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليارات دولار.

إيطاليا

بدوره، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024، حيث يجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص إيطاليا والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

بيلاروسيا

وقال ميكالاي باريسيفيتش، المدير العام للمركز الوطني للتسويق التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا: نحن ممتنون لهيئة كهرباء ومياه دبي لإتاحة الفرصة للمركز الوطني للتسويق، باعتباره المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الترويج للتجارة الخارجية، لتنظيم جناح بيلاروسيا في معرض ويتيكس. إنها فرصة مهمة لشركاتنا لعرض أحدث تقنياتها وحلولها الفعّالة، والتي تؤكد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا لتطوير التعاون.

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