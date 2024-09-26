طقس الإمارات غداً .. صحوا بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س،

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والجزر الأول عند الساعة 04:26.

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:12والمد الثاني عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة 12:59والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 90 30

دبي 40 30 85 35

الشارقة 41 29 90 30

عجمان 38 31 90 35

ام القيوين 38 28 90 40

رأس الخيمة 36 28 85 25

الفجيرة 34 30 85 45

العـين 41 27 85 25

ليوا 42 26 90 25

الرويس 38 27 90 40

السلع 39 28 90 35

دلـمـا 35 31 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 90 35

أبو موسى 35 30 90 40

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