مهرجان المواي تاي 2024 في دبي.. عرض مدهش للثقافة والرياضة التايلاندية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاشت دبي، أمس، أجواءً نابضة بروح تايلاند الأصيلة، حيث قدم مركز التجارة التايلاندي بكل فخر مهرجان المواي تاي 2024 الذي طال انتظاره في نادي الإمارات للجولف.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد بيتيشاي راتاناناكا، المدير التنفيذي لمركز التجارة التايلاندي في دبي، عن خالص امتنانه للحضور المتحمسين والشركاء، قائلًا: "لقد كان مهرجان اليوم تجسيدًا جميلًا للثقافة التايلاندية وروح المجتمع التايلاندي الأصيلة حيث لم نشهد عرضًا للفنون القتالية فحسب، بل احتفالاً نابضًا بالحياة وبالثقافة التي توحدنا جميعًا".

أُقيم المهرجان بفضل جهود وزارة التجارة للحكومة الملكية التايلاندية ومكتب مركز التجارة التايلاندي في دبي وتعاونهما معًا في هذا الصدد، وحظي بدعم لا يقدر بثمن من سفارة مملكة تايلاند وقنصلية مملكة تايلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم هيئة السياحة التايلاندية، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وكولوسيوم مواي تاي، وناو مواي تاي، وفريق دبي للجولف.

استعرض المهرجان التراث الغني لرياضة المواي تاي القتالية وأهميتها في تعزيز الثقافة التايلاندية ونشرها في دولة الإمارات. وقد تميز الحدث بافتتاح ملهم من قِبل سعادة السيد سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الإمارات، حيث أكد على أهمية المواي تاي في تعزيز الروابط الثقافية والروح الرياضية بين تايلاند والإمارات، مسلطًا الضوء على دور المهرجان في تعزيز الثقافة والرياضة التايلاندية، قائلًا: "المواي تاي ليست مجرد رياضة، بل هي جزء عميق من هوية تايلاند. واليوم، نشارك هذه الهوية مع شعب الإمارات الرائع".

استمتع الحضور بعروض الأداء التي أبرزت تاريخ مواي تاي، بما في ذلك احتفال واي كرو المقدس وعرض مثير لأفضل 10 أساليب لممارسة "ماي ماي مواي تاي". علاوة على ذلك، سافر فريق "ناو مواي تاي" العالمي الشهير من تايلاند إلى دبي لتقديم عرض رائع لمشاهد القتال الخاصة برياضة المواي تاي بوران القتالية، وقد نجحت براعتهم ومهارتهم في إبهار الحضور.

وفي هذا الصدد، أضاف السيد علي علي حاجي محمد خوري، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، المزيد من الإثارة من خلال الحديث عن "رؤى حول نمو المواي تاي في الإمارات وأهمية تعزيز المواهب المحلية". من خلال جلسات تفاعلية وأنشطة مشوقة يقودها اتحاد الإمارات للمواي تاي وفريق كولوسيوم للمواي تاي، أتيحت لزوار المهرجان من جميع الأعمار الفرصة للغوص في فن المواي تاي.

وصلت الإثارة إلى مستوى غير مسبوق لها فور الإعلان عن مهرجان "تاي سيليكت 2024"، المقرر إقامته في 8 و9 نوفمبر 2024، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل في نادي الإمارات للجولف، ويقدم هذا المهرجان عرضًا مذهلاً يعكس القوة الناعمة لتايلاند من خلال الخمسة عناصر الأساسية: القتال، والطعام، والأفلام، والأزياء، والمهرجان. ويمكن للزوار الاستمتاع بأجواء المهرجان التايلاندية الأصيلة مجانًا وتذوق كل ما لذ وطاب من المأكولات التايلاندية، ومشاهدة عروض الأداء الثقافية، ومباريات المواي تاي، وعروض الطهي الحية، وغيرها الكثير. لا تفوتوا الفرصة للفوز برحلة مثيرة إلى تايلاند!

وفي ختام المهرجان، توجهت سعادة السيدة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند لدى دبي، بخالص الشكر للحضور والشركاء، وحثت الجميع على المشاركة في مهرجان تاي سيليكت التايلاندي القادم. وصرحت قائلة: "لنواصل احتفالنا بحبنا المشترك للثقافة والرياضة التايلاندية. ننتظركم على أحر من الجمر ونتوق لاستقبالكم جميعًا مرة أخرى في نوفمبر القادم".

وأضافت قائلة "لذا، احفظوا هذا التاريخ ولا تفوتوا فرصة الانضمام إلينا لقضاء عطلة نهاية أسبوع استثنائية مليئة بالإثارة والفرح مع الثقافة التايلاندية في 8 و9 نوفمبر 2024، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 بعد منتصف الليل في نادي الإمارات للجولف!".

لا تفوتوا الفرصة وبادروا بالانضمام إلينا للاستمتاع بتجربة ثقافية لا تُنسى—ننتظركم في مهرجان تاي سيليكت 2024!

للمزيد من المعلومات:

مركز التجارة التايلاندي بدبي: صفحتنا على فيس بوك- https://www.facebook.com/ThaiTradeCenterMENA/

صفحتنا على إنستغرام - https://www.instagram.com/thaitradecenterdubai/

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز