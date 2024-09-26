عبد الله بن زايد يلتقي في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

ونقل سموه إلى العليمي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمَّل العليمي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وبحث سموه والدكتور رشاد العليمي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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