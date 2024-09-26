عبد الله بن زايد يلتقي وزراء خارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه، برونو رودريغيز وزير خارجية كوبا، ومارغوس تساهكنا وزير خارجية جمهورية إستونيا، وغابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، والدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وأليكساندرا هيل تينوكو وزيرة خارجية السلفادور، وأوليفييه ندوهونجيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، ولومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، ورادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.

وبحث سموه مع وزراء الخارجية، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والأمن الغذائي والزراعية والمناخ والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات الداعمة للأهداف التنموية لكافة الدول.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزراء الخارجية، مؤكدا الحرص على توثيق روابط الصداقة مع بلادهم والتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

كما بحث سموه ووزراء الخارجية مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بريندان نيلسون رئيس شركة "بوينغ العالمية".

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين والفرص المتاحة لتعزيزه خاصة في المجالات المرتبطة بصناعة الطيران ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن قطاع الطيران يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لمسار التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع شركات الطيران العالمية بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.

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