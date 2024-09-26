جنازة عسكرية لشهداء الوطن والواجب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي، عجمان - وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب، أمس، بمسجد الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، على جثماني شهيدي الوطن والواجب ناصر محمد يوسف البلوشي وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي اللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين وزميلين لهما، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث ووري جثمانا الشهيدين الثرى في مقبرة الجرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسر وذوي الشهداء، داعيين الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

مراسم

وكانت قد جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بجثامين شهداء الإمارات الأربعة، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة، وهم كل من: العريف أحمد محمد راشد الشحي، والجندي/1 نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، والجندي/1 عبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، والجندي/1 ناصر محمد يوسف البلوشي. حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم. وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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