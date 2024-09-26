إقبال كبير من الباحثين عن عمل في ثاني أيام «رؤية» للوظائف

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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شهد اليوم الثاني للنسخة 23 من معرض الإمارات للوظائف 2024 «رؤية»، في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً كبيراً من المواطنين الشباب الذين يتطلعون للتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة، للحصول على نصائح مهنية، وفرص عمل من خلال المؤسسات المشاركة في المعرض، الذي يختتم اليوم فعالياته.

وزار آلاف المواطنين الشباب، المنتدى الرائد للتوظيف وتطوير المهارات، حيث تم تأكيد توفر أكثر من 3.100 وظيفة شاغرة من قبل العارضين هذا العام، وتقدم نسخة 2024، وظائف في 26 قطاعاً متنوعاً، وتشهد مشاركة عدد من القطاعات التجارية الجديدة لأول مرة، من بين أكثر من 150 عارضاً، بما في ذلك قطاعات البناء، وإدارة المرافق، والإعلام والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والكيماويات، وذلك بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لتنويع المخرجات الاقتصادية.

وأتيحت الفرصة للشباب المواطنين على مدار اليوم، لإعادة كتابة السير الذاتية، وذلك من أجل تعزيز فرصهم في التوظيف في استوديو السيرة الذاتية، الذي تديره بوابة التوظيف، كما استمر برنامج التمكين في اليوم الثاني على مسرح إلهام الشباب، واستمع المشاركون إلى متحدثين من «لينكد إن، ماجد الفطيم، وكلية دبي للسياحة»، حول الوظائف الأكثر طلباً في الدولة، إلى جانب ذلك، تعرف الباحثون عن عمل والطلبة على مقاعد من الدراسة، إلى البرامج التدريبية، وفرص العمل بالدوام الجزئي، التي طرحتها بعض الشركات لاستقطاب الطلبة الجامعين وخرجين الثانوية العامة.

وكان التحدي للفوز بوظيفة في اليوم الثاني، هو تحدي التصميم الحضري المعماري، مع وظيفة بدوام كامل لمهندس معماري، أو مصمم حضري خريج في AECOM، وفرصة تدريب في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، كما تقدم عدد من الطلاب الإماراتيون والخريجون الجدد على مسرح يونيبرينور، للعديد من أصحاب العمل الرائدين، بما في ذلك PwC، وكالاداري إخوان، وفنادق هيلتون.

توظيف فوري

وأعلنت الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض، عن تلقيها مئات طلبات التوظيف من قبل الباحثين عن عمل، وإجراء مقابلات فورية للعديد منهم، كما أعلن عدد من الجهات عن توظيف أعداد متفاوتة من الباحثين عن عمل، خلال اليومين الماضيين.

إلى ذلك، شاركت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المعرض «رؤية 2024»، تحت شعار «هنا البداية»، الذي يخدم توجهات الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي، وخصوصاً مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، حيث يستهدف المجلس ضمن خططه الاستراتيجية الطلبة على مقاعد الدراسة، منذ الصف التاسع فما فوق، وذلك من خلال توفير ورش توعوية، تدعم المهارات والقدرات، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد والتوجيه، ودورات التطور الوظيفي التدريب المهني.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام الدائرة، دعم الدائرة للمعارض والأحداث التي تُعنى بتوفير فرص العمل المتكاملة للشباب الإماراتي، وعلى رأسها معرض «رؤية 2024» الرائد، الذي تُشارك الدائرة فيه كداعم أساسي ومشرف على منصة حكومة دبي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة، وعقول متميزة، وخبرات تنافسية عالمياً، مع تعزيز جاهزية الكوادر البشرية الإماراتية للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.

وزار عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين جناح دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنصة حكومة دبي، وذلك للاطلاع على أبرز ما تقدمه الدائرة من خدمات ومبادرات رائدة.

شراكة

وضمن فعاليات المعرض، وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون، وذلك بهدف تطوير إطار عمل لتقييم الكفاءات السلوكية لموظفي المجموعة، وتطوير الكوادر الوطنية العاملة، وتجهيزها بالمهارات اللازمة، التي تمكّنها من مواكبة متطلبات المستقبل، والتعامل معه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة.

رفع الشواغر

بدورها، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في المعرض، عن رفع عدد الشواغر إلى 180 شاغراً وظيفياً للرجال والنساء الراغبين بالانضمام للعمل في شرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أنه تم رفع عدد الشواغر الوظيفية المُعلن عنها خلال مشاركتهم في المنصة، إلى 180 شاغراً وظيفياً، وذلك بعد إضافة 5 شواغر جديدة، للراغبين بالانضمام إلى مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، وإخضاعهم لاختبارات مكثفة ومتعددة، وإلحاقهم بالدورات التدريبية والتخصصية اللازمة. هذا إلى جانب 175 شاغراً وظيفياً مُتاحاً لحمَلة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.

دعم التوطين

وفي ذات السياق، أكد العقيد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن رفع عدد الشواغر، يأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها، من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين.

وأشار إلى التخصصات المطلوبة في الشواغر، وتتمثل في خريجي الموارد البشرية، والمحاسبة، وهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وعلم النفس، والحوكمة، ونظم المعلومات، وأمن المعلومات، وطيار، إلى جانب وظائف أخرى شرطية تخصصية.

وبيّن أن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي، يجب أن تتوفر فيهم شروط التسجيل، منها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، واجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، والمقابلة الشخصية، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح، وألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية، أو طُرد أو فُصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، متمنياً التوفيق لجميع من يرغبون في الالتحاق بشرطة دبي، موضحاً أن معرض الإمارات للوظائف، يعتبر فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات من خريجي الجامعات، إلى جانب الالتقاء بخريجي الثانوية العامة من الشاب المواطن، للاطلاع على إمكاناتهم وطموحاتهم، للالتحاق بالعمل الشرطي.

شروط «الجناح الجوي»

وأوضح أن الانضمام لمركز الجناح الجوي، يتطلب أن يجتاز المُتقدم الفحص الطبي الخاص بالطيارين، واجتياز اختبار الكفاءة النفسية والذهنية (فحص خاص بالطيارين)، وأن يكون قادراً على تأدية مهام الطيران برفقة قائد الطائرة من الجهة اليسرى، والاستفادة من خبرة قائد الطائرة والتدريب أثناء العمل، ومرافقة قائد الطائرة أثناء قيامه بالتأكد من صلاحية الأجهزة والمعدات وصلاحية الطائرة، والتأكد من جاهزية الطائرة لأداء المهام، والقيام بأداء الدوريات العامة، ومهام البحث والإنقاذ ومهام التصوير الجوي، وأي مهام توكل إليه، واتباع تعليمات إجراءات الطيران الخاصة بمركز (SOP)، والمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية للقسم، وتنفيذها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لشرطة دبي، والمشاركة في تطوير العمل، وأي أعمال أخرى يُكلف بها، والقدرة على التحدث باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وغيرها من الشروط الأخرى التي يمكنهم الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي.

مواهب 71

من جانبها، أطلقت بلدية دبي برنامج «مواهب 71»، الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة، لضمان جاهزيتهم الكاملة للانخراط في بيئة العمل الحيوية لبلدية دبي. ويقوم البرنامج على نهج استراتيجي متكامل، حيث تم تصميم المسرعات التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات، وبما يعزز من جاهزية المواهب الشابة لتولي أدوار ريادية، تسهم في خدمة الوطن، ودعم مسيرة نموّه وازدهاره.

ويرتكز برنامج «مواهب 71»، على خمس مسرعات عمل رئيسة، تشمل المسرعات الهندسية، ومسرعات المرافق العامة، والمسرعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومسرعات الصحة والسلامة، ومسرعات إدارة النفايات والصرف الصحي. ويهدف كل محور من هذه المسرعات، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل داخل بلدية دبي، وتسهم في تحسين كفاءة العمل، وتعزيز أثاره الإيجابية في المجتمع والبيئة.

اكتساب المهارات

وأكد وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أنّ استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية، يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية بلدية دبي، التي تسعى لجذب المواهب المتخصصة والجامعية، وتأهيلها وفق أعلى معايير التميز الكفاءة.

وأضاف: «ويأتي هذا البرنامج في إطار التزام بلدية دبي المتواصل بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية عصرية للخريجين الجدد، حيث يمثل البرنامج فرصة هامة، تتيح للمشاركين اكتساب الخبرة العملية في المشاريع الكبرى، والمبادرات الحكومية التي تشرف عليها البلدية. ويشمل البرنامج أيضاً دورات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ما يساعد في تعزيز كفاءة المشاركين في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وفي سياق متصل، قالت عذاري محمد مدير تنفيذي إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن الهيئة تستهدف هذا العام توظيف 103 مواطنين، ضمن خمسة مسارات وظيفية، وهي المسار القيادي والإشرافي، الدعم الإداري، التخصصي، الهندسي، ومسار التفتيش المرن.

وأوضحت أن المسار الهندسي المهني المخصص للمواطنين، يستهدف توظيف 55 مهندساً، مع إمكانية التدرج من مهندس إلى مستشار هندسي (من الدرجة 11 إلى 16)، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة.

كما أطلقت الهيئة «مسار التفتيش المرن»، الذي يعد مساراً فريداً على مستوى الدولة، ويهدف إلى رفع نسبة التوطين في مجال التفتيش إلى 100 %، مؤكداً أن الموظفين في هذا المسار، يتدرجون من مفتش إلى مدير قسم، ما يعزز مسار التوظيف الواضح للمفتشين.

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