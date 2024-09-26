مطارات دبي توقع مذكرة تفاهم لتنمية المواهب الإماراتية

المصدر: دبي ــ البيان

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وقّعت مطارات دبي؛ المشغل لمطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي - دبي ورلد سنترال «DWC»، مذكرة تفاهم مع شركة سيركو العالمية للخدمات العامة، بهدف تعزيز عملية توظيف وتطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في المجالات التشغيلية الرئيسية في كلا المطارين الدوليين.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار التزام مطارات دبي بدعم الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستهدفات التوطين.

وستوفر الاتفاقية مساراً واضحاً للتطور الوظيفي للمواهب الإماراتية من الخريجين الجدد إلى المتخصصين من ذوي الخبرة، مع التركيز على إعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاع الطيران.

وقال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي: «تجسد شراكتنا مع سيركو التزامنا بدعم استراتيجية دولة الإمارات في بناء قوة عاملة إماراتية ناجحة من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تفتح هذه الشراكة آفاقاً رحبة أمام الإماراتيين للتطور والريادة وصنع مستقبل قطاع الطيران. كما تمثل مذكرة التفاهم هذه أنموذجاً يحتذى به للتعاون المستقبلي، ولتشجيع شركائنا الآخرين للانضمام إلينا في دعم المواهب الإماراتية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة».

ركيزة أساسية

من جهتها قالت هنا أبو خرمة، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيركو الشرق الأوسط: «يُشكل التوطين ركيزة أساسية في رسالتنا الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نحرص على تمكين الجيل القادم وتأهيله ليكون في طليعة الابتكار والريادة في قطاع الطيران. ولقد شهدنا نجاحاً كبيراً لزملائنا الإماراتيين في التطور والتفوق أثناء عملهم مع شريكنا الاستراتيجي مطارات دبي. وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير المزيد من الفرص، مع التركيز على التوجيه والتدريب وتطوير الخبرات، بما يدعم مسيرة التقدم والارتقاء الوظيفي».

وشهد حفل توقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تمثل خطوة مهمة في مسار الشراكات بين القطاعين العام والخاص الهادفة إلى بناء قوة عاملة محلية تتميز بالمهارة والتنوع والاستدامة، حضور كل من ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية من مطارات دبي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من سيركو، بمن فيهم فيل ماليم، الرئيس التنفيذي، وديفيد بينيت، المدير العام لمحفظة الطيران.





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