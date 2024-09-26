142.5‬ ألف مشترك في «المعاشات» حتى أغسطس

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن شهر أغسطس 2024 أن عدد المشتركين بلغ 142,510‬ مشتركين، مقارنة بنحو 111,735 مشتركاً عن أغسطس من العام الماضي، بزيادة قدرها 30,775‬ مشتركاً، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة 18,446 جهة، مقارنة بنحو 11,865 في أغسطس من العام الماضي 2023 بزيادة قدرها 6,581‬ جهة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أغسطس 2024 نحو 20,721 متقاعداً مقارنة بنحو 19,685 تقاعداً في أغسطس من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين 8,268 مستحقاً، مقارنة بنحو 8,458 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت النفقات التأمينية لنفس الشهر (458,276,517) درهماً، مقارنة بنحو (415,268,101) درهم عن الشهر نفسه من العام الماضي.

من جهة أخرى ترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس السادس لعام 2024 الذي انعقد أول من أمس، وناقش المجلس جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق رقم (5) لسنة 2024 وعلى مستجدات متابعة إدارة الهيئة للقرارات السابقة الصادرة في اجتماعاته السابقة، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه.

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