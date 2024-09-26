8 آلاف حالة استفادت من مبادرات «دار البر» خلال أغسطس

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت جمعية دار البر أن 8119 حالة إنسانية استفادت من المشاريع الخيرية والمبادرات المجتمعية التي أشرفت عليها إدارة الزكاة والخدمة المجتمعية خلال شهر أغسطس الماضي.

وبلغت التكاليف الإجمالية لهذه المبادرات 8,805,169 درهماً، مما يعكس التزام الجمعية بدعم الفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل الدولة.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية «دار البر»، أن الجمعية تعطي أهمية قصوى للعمل الخيري الوطني والشأن الإنساني المحلي، معتبرةً إياه أولوية في سياستها ورؤيتها. يأتي ذلك تجسيداً لسياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة. كما أشار إلى أن الجمعية تبذل جهوداً مستمرة على مدار العام في مشاريعها الخيرية المحلية التي تغطي مختلف إمارات الدولة، مما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال إن باقة المشاريع في الإمارات، خلال الشهر الماضي، تضمنت 5 مشاريع خيرية دورية، صبَّت في صالح 850 مُستحقاً، بتكلفة قُدرت بـ8,471,991 درهماً.

وأوضح يوسف عبد الله اليتيم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية أن مشاريع الخير الدورية تضمنت، مشروع دعم التعليم الذي استفادت منه 144 حالة إنسانية اجتماعية، بكُلفة 2,099,061 درهم، ومشروع دعم السكن لمحدودي الدخل، واستفادت منه 236 حالة، بتكلفة 3,070,564 درهماً.

وبيَّن أن إدارة الزكاة في الجمعية تولت أيضاً، خلال الفترة ذاتها، تنفيذ «المشاريع الموسمية»، التي ذهبت لمصلحة 7,269 حالة مُختلفة، بتكلفة 333,205 دراهم.

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