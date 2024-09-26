«وطني» تُطلق النسخة الـ 12 من مبادرة «حُماة العَلم»

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن انطلاق فعاليات مبادرة «حُماة العَلم» للسنة الثانية عشرة على التوالي والتي تستمر حتى 31 أكتوبر 2024 وتغطي كافة الإمارات في الدولة.

وتنظم المؤسسة هذه المبادرة التوعوية بهدف تعزيز ثقافة احترام عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ملامح الهوية الوطنية، وتأكيداً على أنّ المواطنة الصالحة تقوم على الممارسات والسلوكيات الحميدة التي يجب على كافة فئات المجتمع الالتزام بها.

وتُعدّ مبادرة «حُماة العَلم» مبادرة سنوية للاعتزاز والفخر برمز الوطن، ولتعزيز المعاني الوطنية التي تعززها ألوان العلم من التضحية والسلام ونشر الخير والدفاع عن الاتحاد، وتتزامن مع مناسبة يوم العَلم، حيث تستهدف هذه المبادرة كل من المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات والمنازل في الدولة للتعريف بطرق المحافظة على هيبة العلم ومراسم العلم التي يجب الانتباه إليها.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «يمثل علم دولة الإمارات تاريخاً خطّه الآباء المؤسسون بقيم أصيلة ورؤىً سديدة، وحاضراً تسطّره قيادة حكيمة وصلت بمكانة دولة الإمارات إلى أعلى المراتب عالمياً وحققت تنميةً مستدامةً ستفخر بها أجيال المستقبل، ويقع على عاتقنا مهمة الحفاظ على رمز دولتنا والاعتزاز به ورفعه عالياً بما يليق بمكانته».

وأكدت المؤسسة أهمية التعاون بين أفراد المجتمع في رفع راية الوطن بشكل لائق، وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لديهم، مشيرة إلى أهمية ضم العديد من الجهات والمؤسسات للمشاركة في المبادرة، إيماناً بأهمية ثقافة احترام العلم.

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