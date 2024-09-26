حاكم الشارقة يعزي حاكم أم القيوين في وفاة عبدالله المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السموّ حاكم أم القيوين، تعازي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى إخوان الفقيد وأنجاله وأسرة آل المعلا الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وحضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كما تقبل سموه تعازي الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان، كما تقبل سموه التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتقبل صاحب حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

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