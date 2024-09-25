حمدان بن محمد معزياً في الشهداء: أبطال قواتنا المسلحة فخر الوطن

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن أبطال قواتنا المسلحة وشهداءنا الأبرار هم فخر الوطن، وأن تضحياتهم ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها.

وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات العزيز في استشهاد أربعة من البواسل المنتسبين للقوات المسلحة، خلال تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة.

وكان سموه قد زار اليوم عدداً من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، والذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، متمنياً سموه لهم جميعاً الشفاء العاجل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد أربعة من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وأضاف سموه: "تشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً بالشفاء العاجل".

وختم سموه: "أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها".

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