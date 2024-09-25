"فخر الوطن" يجدد التزامه الراسخ بدعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية

المصدر: وام

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جدّد مكتب "فخر الوطن" التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية عبر دعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمسؤولية المُجتمعية" الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر سبتمبر كل عام.

وأوضح المكتب بهذه المناسبة أن المسؤولية المُجتمعية ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة الرشيدة وقال إن التزامنا بالمسؤولية المُجتمعية يقوم على ضمان رفاهية وتقدير وتطوير جميع العاملين في خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية ويُظهرون تفانياً في حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات".

وأضاف مكتب "فخر الوطن" أن رؤيتنا تكمن في توفير مُستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع أبطالنا في الخطوط الأمامية مع أسرهم، وهذا يعني إطلاق المزيد من المبادرات المُصمّمة لتحسين حياتهم وتقع على عاتقنا مسؤولية دعمهم وتمكينهم، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الجهات الحكومية والخاصة لتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تُلبّي احتياجاتهم".

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