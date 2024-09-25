طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام رطب ليلاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة **:**

الجزر الأول عند الساعة 03:18 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 06:49 و الجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 90 40

دبي 36 29 80 35

الشارقة 38 27 85 35

عجمان 37 28 90 35

ام القيوين 35 28 90 50

رأس الخيمة 37 25 80 30

الفجيرة 34 30 80 60

العـين 42 27 80 20

ليوا 41 25 90 35

الرويس 38 27 90 60

السلع 40 28 90 50

دلـمـا 36 31 90 60

طنب الكبرى / الصغرى 34 30 90 75

أبو موسى 34 31 90 75

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