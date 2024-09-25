محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، نائباً للرئيس.

كما نص المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ومحمد حسن الشحـي، ووليد سعيد العوضي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثل عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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