عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لليمن وشعبها الشقيق الاستقرار والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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