وزارة الدفاع تنعى 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت وزارة الدفاع 4 شهداء من منتسبي القوات المسلحة، معربةً عن خالص عزائها لأسرهم.

وأصدرت الوزارة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تنعى وزارة الدفاع عدداً من رجالها البواسل، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته».

وأضاف البيان: «وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة».

وتابع: «وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز