زيارة محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة تاريخية ومهمة جداً

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود

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أكد روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة تاريخية ومهمة جداً، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تزداد عمقاً، في وقت أشار فيه إلى أن أولوياته كقنصل عام جديد في دبي تركز على توسعة ودعم التجارة والاستثمار، مع التركيز على التقنية والإبداع أيضاً.

وعبر روبرت رينز في تصريحات لـ«البيان» عن شعوره بالسعادة وأنه محظوظ جداً بوجوده في دبي، وقال: «سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة حددت أولوياتها بالنسبة لعملي كقنصل عام في دبي بالتركيز على توسعة ودعم التجارة والاستثمار، مع التركيز على التقنية والإبداع أيضاً»، وعبر عن حماسه لرؤية كل التقنيات والإبداعات في دبي، بداية من الفضاء إلى الذكاء الاصطناعي، وكل تلك التقنيات الصاعدة.

وأوضح القنصل العام أن التركيز على التفاعل مع الإمارات الشمالية من أبرز مهامه، قائلاً: «كما تعلمون هناك استثمار قياسي في دعم السياحة في رأس الخيمة، أو توسعة البرامج والشراكات التعليمية والصحية، أو الخروج وبناء علاقات في عجمان وأم القيوين والفجيرة، وهي محفزة للنمو».

وأكد أن كل ذلك «يحدث بينما يجتمع قادتنا، وخلال هذا الاجتماع يقوم القادة بإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لعلاقاتنا المشتركة، وشراكة دفاعية استراتيجية دائمة ومهمة للغاية بالنسبة للبلدين، وهما يتطلعان أيضاً إلى توسعة وتطوير علاقاتنا التجارية، خاصة في التكنولوجيات الناشئة».

وقال قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية إن إعلان الإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وفي مجال التكنولوجيا، إضافة إلى البيان المشترك حول الذكاء الاصطناعي، سيضع أسس التعاون لتطورات مذهلة في المستقبل القريب، كما تم مناقشة قضايا إقليمية وعالمية أيضاً، لذا فإن هذه العلاقات التي تزيد على 50 عاماً مليئة بالحيوية وتزداد عمقاً، وإن المحادثات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن تمهيد للطريق الذي علينا أن نمضي فيه قدماً، ويحدد لنا الأولويات التي علينا متابعتها، لذا أشعر أنني محظوظ جداً بوجودي في دبي، محظوظ بشدة لوجودي هنا في هذا الوقت المناسب والمهم».

وأوضح روبرت رينز أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تاريخية، «وأعتقد أنه من المهم أن نحتفي بارتقاء العلاقة وفهم أنها علاقة عميقة جداً بالفعل وقوية».

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