رئيس منغوليا يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: أولان باتور - وام

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تسلّم أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا، أوراق اعتماد محمد سلطان النعيمي، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى منغوليا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة المنغولية «أولان باتور».

ونقل السفير محمد النعيمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس جمهورية منغوليا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية منغوليا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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