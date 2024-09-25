برعاية منصور بن زايد.. معرض ومؤتمر «جلوبال ريل» ينطلق 8 أكتوبر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف شركة «الاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة «أدنيك»، و«دي إم جي إيفنتس»، النسخة الافتتاحية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، الذي يجسد محطة مهمة في مسيرة قطاع النقل العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

يجمع الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار «تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي» ما يزيد على 150 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، بينهم نخبة من الوزراء، ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد على 100 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية. ويتوقع أن يستقطب «جلوبال ريل» أكثر من 10 آلاف شخص.

وجرى أمس عقد إحاطة إعلامية بمركز «أدنيك»، حيث كشفت شركة «الاتحاد للقطارات» عن أبرز المتحدثين والجهات العارضة المشاركة في الحدث العالمي، والمحاور والمواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات والحلقات النقاشية في الحدث، والشركاء الاستراتيجيين المشاركين.

تحدث في الإحاطة عمر السبيعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والأداء في شركة «الاتحاد للقطارات»، وسلمان أبوحمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events).

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