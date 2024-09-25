أكاديمية أنور قرقاش تستقبل دفعة من دبلوماسيي المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، دفعة جديدة من طلبتها للعام الدراسي 2024 - 2025، من دبلوماسيي المستقبل، وأطلقت ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، الذي يستمر لمدة عام كامل.

وتواصل الأكاديمية تعزيز محفظتها الأكاديمية المتنوعة، من خلال طرح برامج ماجستير متميزة، مثل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية.

وفي فعالية خاصة استضافتها الأكاديمية في مقرها بأبوظبي لاستقبال طلبتها الجدد أول من أمس، ألقى معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، كلمة ترحيبية، أكد فيها الدور الحيوي الذي سيلعبه خريجو الأكاديمية في دفع أجندة السياسة الخارجية للإمارات قُدماً.

وأضاف معاليه: ساهمت الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات في تعزيز السلام والتسامح والعمل الإنساني ودعم التعاون الاقتصادي والثقافي على مستوى العالم، مما عزّز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.

ورحب نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالطلبة الجدد من دبلوماسيي المستقبل، قائلاً: لا يقتصر دورنا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على إعداد دبلوماسيي المستقبل فحسب، بل نركز على تطوير جيل من المبدعين والمفاوضين وصقل العقول الاستراتيجية، القادرة على فهم وإدارة تعقيدات العلاقات الدولية.

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