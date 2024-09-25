«إمبراطورية حنان» تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت إمبراطورية حنان، الشركة الرائدة التي أسستها الدكتورة حنان المهيري رائدة الأعمال الإماراتية الحائزة على جوائز والمدربة الذهنية، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، حيث يمثل الحدث علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويؤكد على الإنجازات الكبيرة والنجاحات المستمرة للشركة، حيث أقيم الحدث يوم 19 سبتمبر الجاري في فندق ماريوت الجداف في دبي، ليكون شاهداً على عام من النجاح والابتكار والتأثير العميق في مشهد ريادة الأعمال بالدولة.

وحمل الحفل شعار: «تعزيز الوعي الثقافي بالصحة العامة والفكر المبدع»، وتضمن الحدث تصريحات من متحدثين دوليين، ونقاشات مع رواد الأعمال الإماراتيين، والإعلان عن مشاريع ومبادرات جديدة للدكتورة حنان المهيري، وكان هذا الحدث بمثابة شهادة على قوة ريادة الأعمال الإماراتية، وتسليط الضوء على مساهمات قادة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك الدكتورة حنان المهيري، التي حققت خطوات هامة في تمكين الأفراد والمنظمات من خلال التدريب والممارسات التحويلية.

وألقت الدكتورة حنان المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لإمبراطورية حنان والحائزة أكثر من 170 جائزة من خلال خبرتها الوظيفية في حكومة دبي التي تزيد على 17 عاماً، ولها جوائز في مجال التدريب والتطوير، كلمة تحدثت من خلالها عن التأثير الكبير في مجالات القيادة والتطوير الشخصي والنمو الريادي، كما تطرقت للحديث عن رؤاها التحويلية والتزامها بتمكين الأفراد، مع التزامها العميق بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، وشاركت الدكتورة المهيري رحلتها من الصمود والرؤية والمبادئ التي قادتها إلى النجاح، مما أضفى نبرة ملهمة على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للإمبراطورية.

وشارك في الحفل الدكتورة مريم مطر، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، حيث تشتهر الدكتورة مطر بعملها الرائد في التوعية العامة والتعليم بشأن الاضطرابات الوراثية، وقادت مبادرات صحية تحوّلية مثل الفحص الطبي قبل الزواج والاختبارات الجينية الوقائية في الإمارات. بصفتها مؤسسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد لأبحاث الجينات، حيث ساهمت مشاركتها الرائدة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة، ومع حصولها على أكثر من 35 جائزة مرموقة، تُعد الدكتورة مطر أيضاً مناصرة مخلصة للمساواة بين الجنسين والقيادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وضم الحدث رؤى من متحدثين دوليين بارزين، منهم الأستاذة بيجي مكول، المؤلفة العالمية الشهيرة والمدربة على النجاح وخبيرة التسويق الرقمي، وبفضل مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، قامت بيجي بتمكين عدد لا يحصى من الأفراد ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لتحقيق أحلامهم، وألهمت الحضور في الحدث عندما تحدثت عن ضرورة تعزيز قوة الإيمان بالنفس، والمرونة، والنمو الشخصي. كما انضمت إلى قائمة المتحدثين الدكتورة نبيلة ذياب، الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة الاستشارات التعليمية التحويلية، وخبيرة القيادة التنفيذية، ومدربة الأداء العالي. التي استعرضت رحلتها من الأكاديمية حتى أصبحت رائدة في التطوير الشخصي والمهني وألهمت العديد من الأفراد لتحقيق إمكاناتهم والنمو السريع في حياتهم المهنية.

قهوة المخا

تأسست قهوة المخا المتخصصة على يد ملاك ومريم وحنين عارف في عام 2021، من شغفهن المشترك بالقهوة. بعد بحث وتجارب مكثفة، وأطلقن مشروعاً مخصصاً لتقديم أفضل أنواع القهوة المتخصصة من جميع أنحاء العالم، ويستمد اسم العلامة التجارية من مدينة المخا اليمنية التاريخية، التي اشتهرت بتصدير أفخر حبوب القهوة، اليوم، تتخصص قهوة المخا في تحميص وتقديم القهوة التي تعكس تقاليد القهوة اليمنية العريقة مع الحفاظ على معايير الجودة الحديثة.

عطور تي إس

أسسها سلطان الشحي في عام 2021، وتعتبر علامة تجارية إماراتية متخصصة في تصميم عطور فاخرة فريدة، وتمتد رؤية سلطان إلى ما هو أبعد من مجرد صناعة العطور؛ فهي تتعلق بالتواصل مع مشاعر الناس وترجمة القصص والثقافات إلى تجارب عطرية، كل عطر مصنوع بعناية باستخدام مكونات عالية الجودة لتقديم روائح تلامس القلب والروح.

بلنك بيوتي

أطلقتها رائدة الأعمال والمؤثرة الإماراتية منى سليمان، في مارس 2021، بدأت «بلنك بيوتي» بمفهوم بسيط لتعزيز الجمال بأقل قدر من المكياج، ما بدأ كخط إنتاج لـ 4 أنواع من الرموش، توسعت بسرعة إلى علامة تجارية شاملة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأقنعة وأقلام الكحل والسيرومات، وتستند رؤيتها لـ«بلنك بيوتي» إلى تمكين النساء من الشعور بالجمال من خلال تعزيز بسيط، اليوم، «بنك بيوتي» هي علامة تجارية متنامية ولديها أكشاك في مركز منار التجاري برأس الخيمة ومركز فلورانسا للتجميل في كلباء، الشارقة.

بيبي بروميس

تأسست من قبل رائدة الأعمال الإماراتية هند العمودي في عام 2020، بدأت «بيبي بروميس» كعطر لطيف مخصص للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ومع تزايد الطلب على العطور الأنيقة عالية الجودة، توسعت «بيبي بروميس» لتشمل عطوراً للبالغين، بفضل التزامها بالتميز، تواصل «بيبي بروميس» تقديم عطور راقية توفر تجربة عطرية رائعة.

سارة عبيدي

تعتبر الخطاطة الإماراتية سارة عبيدي، فنانة موهوبة في الخط العربي، تمارس فنها منذ عام 2016، وهي عضو في مجلس الشباب العربي تحت مظلة مركز أبوظبي للغة العربية، وشاركت في معارض محلية ودولية منذ عام 2018، بما في ذلك بينالي الشارقة للخط ومهرجانات في الهند، ويشمل عمل سارة مجموعة متنوعة من التعبيرات الفنية، من اللوحات التقليدية للخط إلى الجداريات وتصميم الشعارات، شغفها العميق بجمال الحرف العربي، وخاصة الأنماط الديواني والكوفي، يغذي رحلتها الإبداعية، كما أنها مؤسسة متجر إلكتروني يبيع أدوات الخط ولوازم الفن النادرة، مما يواصل نشر شغفها بهذا الفن العريق.

الشريك الإعلامي

تم اختيار شركة فرست ريد ميديا ذ.م.م، الناشرة الديناميكية لمجلة CEO WEEKLY UAE وWomenpreneur Middle East، كشريك إعلامي جزئي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإمبراطورية حنان، حيث إن الشركة ملتزمة بتمكين رواد الأعمال والنساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعد صوتاً مؤثراً في المنطقة من خلال تقديم محتوى ثري لرجال الأعمال وتسليط الضوء على إنجازات النساء في مجالات الأعمال والقيادة.

كما شارك «بلومينج بلوسوم» و«ماجيكال ستار» للزهور والهدايا، كشريك جزئي في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإمبراطورية حنان، والتي أضافت أجواء من الأناقة الزهرية المميزة إلى الحدث، وتشتهر الشركة بتوصيل الزهور الطازجة والنباتات في دبي والإمارات، وهي مكرسة لتوفير تجارب لا تنسى من خلال فن الزهور. كما شاركت «ماجيكال ستار للخدمات الترفيهية والحفلات»، كشريك جزئي في الاحتفال.

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