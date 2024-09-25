تكريم الفائزين بجائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2024، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة. وعُقد حفل التكريم في أكاديمية شرطة دبي بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالتهنئة إلى كافة الفائزين في الجائزة، مؤكداً أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، ومشيراً إلى حرص القيادة على الاستثمار في المورد البشري وتمكينه لأداء مهامه على أكمل وجه، وشكر معاليه الإدارة العامة للتميز والريادة على جهودها في تقييم الجائزة.

وقام معالي الفريق المري بتسليم درع التميز للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2024، حيث بدأ التكريم بـ«أوسمة القائد العام للتميز لفئات ضباط الصف والأفراد والمدنيين»، وفاز بوسام القائد العام للعمال والمهنيين، المدني غانم محمد رضا حسين من مركز شرطة الخيالة، والمدني سهيل محمد عبدالرزاق من مركز شرطة البرشاء، والمدني مصطفى مايلان شيكال من الإدارة العامة للعمليات، فيما فاز بوسام القائد العام للسائق المثالي، رقيب صلاح سالم أحمد الحربي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وبوسام القائد العام للجندي المجهول، الملازم طارق عبدالمجيد سيف من مركز المرونة، والوكيل صالح مسعد أحمد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والوكيل زين علي عبدالله السقاف من مركز شرطة الخيالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز