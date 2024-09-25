شراكة لتجهيز الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعيين «هايجو إكس»، كشركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»، إحدى مبادرات «دبي تبادر» للاستدامة.

وبحضور معالي هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، والمدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وسانج هيون بايك، رئيس مجلس إدارة شركة «هايجو إكس»، وقع الاتفاقية يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة «هايجو إكس».

اتفاقية

وبموجب الاتفاقية ستتولى الشركة تجهيز 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي سيتم تثبيتها في مواقع متنوعة في مياه دبي على امتداد ثلاث سنوات.

وتشارك الشركة التي انطلقت من كوريا، وتعد اليوم من أبرز الشركات الرائدة في مجال تجهيز الشعاب البحرية، في مشروع «مشدّ دبي»، منذ مرحلة الدراسة الأولية عام 2021.

وقال أحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، والمدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يجمع مشروع «مشدّ دبي» مجموعة بارزة من الشركاء من مختلف مجالات الأعمال من القطاعين العام والخاص لدعم الأهداف البيئية لإمارة دبي.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يمثل «مشدّ دبي» مبادرة رائدة، من شأنها ترك إرث دائم للأجيال القادمة. وتعد شراكات واتفاقيات التعاون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرات الاستدامة بدبي، وبهذا الإطار توظف شركة «هايجو إكس» خبراتها الواسعة في هذا المجال لتسهم في دعم أهداف المشروع على المدى الطويل، من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والموائل الساحلية والبحرية في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

مرحلة الدراسةوقال ريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة «هايجو إكس»: حرصنا منذ بداية مرحلة الدراسة الأولية عام 2021 على تحليل فاعلية وحدات الشعاب البحرية في دبي، ويسرنا مواصلة دعم أهداف الاستدامة البحرية الرائدة، التي تتبناها الإمارة على المدى الطويل، ونتطلع لاستمرار تعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين، ومختلف الجهات المعنية، لضمان نجاح مشروع «مشدّ دبي».

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