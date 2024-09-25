تعديل صلاحية الجواز المطلوبة إلى شهر واحد لتسهيل تصحيح أوضاع المخالفين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.

وكشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في إمارة دبي أنجزت 19 ألفاً و772 معاملة تعديل وضع لمخالفي نظام الإقامة، منذ بدء المهلة، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مطلع الشهر الجاري، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، في حين بلغ عدد تصاريح المغادرة، التي أصدرها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مراكز «آمر» النموذجية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، ما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي تقدم خدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن مراكز «آمر» تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة، من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد، أو تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين، لافتاً إلى أن التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق الاستقرار المنشود.

جواز السفر

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر، ما يتيح لهم التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات الموجودة لدى الدولة. وأكد اللواء الخييلي أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتاً إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر - 31 أكتوبر 2024).

وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة.

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