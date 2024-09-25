حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبدالله المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

صلاة

وأدى صلاة الجنازة على الفقيد، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن أحمد المعلا.

والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا. كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين، والمقيمين. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة أم القيوين حيث ووري الثرى.

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