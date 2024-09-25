منصور بن محمد: دعم واستقطاب الكوادر المواطنة أولوية حكومة دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الـ23 من معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يمثل المنصة الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور.

حيث تنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «الشباب يستطيع»، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 من سبتمبر الجاري. وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» أن دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، حيث دون سموه أمس:

«شهدت اليوم افتتاح «رؤية - الإمارات للوظائف»، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي لدعم الشباب الإماراتي للانطلاق في ميادين العمل، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأكثر من 150 شركة خاصة من مختلف القطاعات، دعم واستقطاب الكوادر الإماراتية يمثل أولوية بالنسبة لحكومة دبي، ونحن نثق بقدرات شبابنا وكفاءتهم وقدرتهم على دفع مسيرة العمل الوطنية نحو آفاق جديدة».

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على خطط ومبادرات الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والهادفة إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية الشابة.

كما زار سموه عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، بما فيها أجنحة شرطة دبي، وإعمار، ومركز دبي التجاري العالمي، التي تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكينهم من خوض مسيرة مهنية طويلة وحافلة بالإنجازات على الصعيدين الشخصي والمجتمعي. ويبلغ عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أكثر من 150 من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.

وشهد اليوم الأول من المعرض زيارة آلاف الشباب الإماراتي الموهوبين لأجنحة الشركات الرائدة في الإمارات، التي تعمل على تعزيز جهود التوطين، ودعم الشباب الإماراتي، ومنها الراعي البلاتيني للحدث، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي، والعربية للطيران، والبنك العربي المتحد، الرعاة الداعمون، إضافة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

فوائد اقتصادية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. وتوفر هذه البرامج فرصاً للشباب لإثبات جدارتهم وإكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل».

مسيرة التوطين

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل الفرص لشبابنا، وترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري على المدى الطويل، ودعم اقتصاد المعرفة».

وأضاف: «انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، لا ندخر جهداً لتلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية،.

حيث تأتي مشاركتنا السنوية في معرض الإمارات للوظائف في إطار جهودنا المتواصلة لدعم مسيرة التوطين وجذب واستقطاب الشباب الإماراتي الواعد وتمكينه وتأهيله ومساعدته على تحقيق طموحاته المهنية وذلك من خلال توفير فرص التطوير المهني والوظيفي، وتزويده بالمهارات المستقبلية اللازمة للتعامل مع سوق العمل ومتطلباته».

وإلى ذلك، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض الإمارات للوظائف 2024، وأفردت عبر منصتها مساحة خاصة لمركز التقييم والتطوير التابع للهيئة، الذي يؤدي دوراً جوهرياً في دعم عمليات الموارد البشرية في الهيئة، ويضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني، إلى جانب كادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً.

ويستعرض المركز عبر منصة الهيئة معلومات شاملة حول آلية التقييم الدقيقة والمنطقية المطبقة في الهيئة لاختيار واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الإماراتية وفق أعلى معايير المساواة والشفافية.

استقطاب المواهب

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نحرص على المشاركة في معرض «رؤية - الإمارات للوظائف» بصفتنا داعمين للمعرض ومشرفين على منصة حكومة دبي فيه، وذلك في إطار التزامنا بتمكين جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، ودعم الاستراتيجيات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى جعل الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها».

وأضاف: «يقدم الحدث مساحة للتعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف تمكين المواهب الإماراتية وتعزيز حضورها في القطاعين العام والخاص، حيث يتيح منصة مثالية للتواصل بين المورد البشري الوطني وجهات العمل المختلفة.

وسنواصل في الدائرة التزامنا بدعم وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية وإطلاق البرامج والمبادرات الكفيلة بتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الرؤى الوطنية الرامية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وندعو شبابنا الإماراتي للاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل دولتنا». بدورها، شاركت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في النسخة الـ23 من المعرض.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، يعد المعرض ملتقى سنوياً لاستقطاب الكفاءات المواطنة من مختلف التخصصات القانونية والإدارية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدائرة واستراتيجيتها في تقديم خدمات قانونية حكومية رائدة ومبتكرة، إيماناً منها بأن تعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء المستمر بمؤشرات الأداء يقوم على رأس مال بشري قادر على توظيف قدراته وخبراته العلمية والعملية في تحقيق الأهداف التطويرية للعمل المؤسسي.

وأعلنت جمارك دبي بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن التحاق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم استلام ما يزيد على 500 طلب، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشح، وقبول 32 منهم.

وأثنى الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، على الشباب المواطنين المنتسبين للبرنامج، وحثهم على مواصلة التفوق العلمي والسعي لاكتساب المعارف من مختلف مصادرها والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، لتعزيز مسارهم الوظيفي، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي.

توجهات استراتيجية

من جهتها، طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في المعرض، وظائف مهنية وإدارية لخريجي الجامعات والثانوية العامة لتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالتوطين وتلبية احتياجات إمارة دبي في المرحلة المقبلة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في الوظائف المهنية والإدارية تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التنموية المدروسة للتوطين وبناء كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.

وأكد جلفار أن المؤسسة ستعقد مقابلات وظيفية فورية في منصة المؤسسة لمن تنطبق عليهم شروط الوظائف المطروحة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة ودعمهم بكل ما يحتاجونه لتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية والقيادية والارتقاء بمسيرتهم لأفضل المستويات لتحقيق أهدافهم المستقبلية في العمل.

وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث المزيد من الجلسات التفاعلية، وفرص العمل، والمحادثات الملهمة للمواطنين الإماراتيين الذين يبحثون عن التوظيف، وورش عمل تغطي التصوير الفوتوغرافي، وصنع الفسيفساء والمزيد. ويستمر الحدث ثلاثة أيام.

حيث يستقبل الطلبة المواطنين، والخريجين الجدد، والمحترفين من الشباب، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على أكثر من 3000 وظيفة شاغرة، والحصول على المعرفة من خلال ورش تفاعلية، ومسابقات متعددة، ومحادثات مؤثرة.

فرص تدريبية

وشهدت منصات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل، الذين حرصوا على التسجيل في الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات الفورية التي أتاحتها بعض الجهات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو المقابلات المباشرة مع ممثلي هذه الجهات.

كما شهد المعرض إقبالاً لافتاً من الطلبة وخريجي الثانوية العامة، الذين حرصوا على زيارة المنصات للتعرف على المنح الدراسية والفرص التدريبية المقرونة بالتوظيف في التخصصات المتنوعة وأشكال الوظائف في المستقبل، التي تساعدهم في اختيار التخصص الجامعي.

واستحوذت الوظائف التخصصية في مجالات الهندسة والعلوم المالية والمصرفية وتخصصات الإدارة على الجزء الأكبر من الوظائف التي وفرتها الجهات المشاركة، وبدا واضحاً في الدورة الحالية للمعرض استبدال الشركات والمؤسسات شرط الخبرة بإتاحة برامج تدريبية للمتقدمين على شغل هذه الوظائف.

كما بدا واضحاً الإقبال على شركات القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات التي تقدم حوافز ومزايا لشاغلي الوظائف بخلاف الدورات السابقة، التي كان ينصب فيها تركيز الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية.

القطاع الصحي

واستعرضت هيئة الصحة بدبي حزمة من برامجها ومشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى جذب وتعزيز ورفد القطاع الصحي في الإمارة بالخبرات والمواهب والكفاءات الوطنية من خلال فرص العمل المتنوعة التي تطرحها الهيئة، والقطاع الصحي الخاص بشكل عام.

وأكدت نورة المدفع، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، أن المبادرات والبرامج المتعددة التي تطرحها الهيئة تأتي ضمن توجهاتها وخططها لاستقطاب وإعداد وتأهيل المواطنين من خريجي الجامعات الجدد، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة تنتهي بالتوظيف في التخصصات التي تحتاجها الهيئة.

وأشارت إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في هذا المجال من خلال برنامج «نخبة» الذي أطلقته العام الماضي وتمكن من استقطاب وتعيين نخبة من المواطنين من حديثي التخرج بمختلف التخصصات ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة للتوطين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي بدبي.

من جانبها، أوضحت الريم عبد الله الفلاسي، مدير قسم الموارد البشرية بالإنابة في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه على مدار أيام المعرض، يتم تلقي طلبات التوظيف في جناح الدائرة الموجود ضمن منصة حكومة دبي، وفقاً لما هو متوفر من شواغر وظيفية.

ويتم في الوقت ذاته إجراء المقابلات مع المرشحين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، وذلك من خلال لجنة استقطاب تضم الموارد البشرية والوحدة التنظيمية المعنية بالوظيفة المعلن عنها، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق العمل.

مقابلات فورية

وقالت منال علي الصوري، نائب رئيس أول للتوظيف في الموارد البشرية لمجموعة طيران الإمارات، إن المجموعة حريصة على استقطاب المواطنين في مختلف المجالات وتوفير فرصة تدريب لهم ومنح دراسية في مختلف التخصصات.

لافتة إلى أنه يتم إجراء مقابلات فورية للمترشحين في شغل الوظائف في منصة المجموعة في المعرض، ويتم تقييهم قدراتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي تتم متابعته من قبل فريق مختص لضمان تحقيق أعلى معايير الدقة.

وأوضحت أن المجموعة حريصة على مراجعة الحوافز والمزايا التي تقدم للموظفين بصورة مستمرة، وتقديم البرامج التي تطور من قدراتهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل، خصوصاً في مجالات الشحن والاستدامة.

دعم المواهب

من جهته، قال وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب، التي تشارك في المعرض للعام السابع على التوالي بحملة «مستقبلي الجريء» لتوطين المواهب: تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا برعاية ودعم المواهب الإماراتية. إن هذا الحدث الرئيسي يعتبر منصة حيوية لتقديم المواهب الإماراتية الطموحة في قطاع التجزئة الفاخرة.

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