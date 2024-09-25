«ويتيكس 2024» يستعرض أحدث تقنيات تعزيز قدرة وكفاءة إنتاج الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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تسلط الدورة الـ 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2024» الضوء على أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وملحقاتها.

ومنها محطات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، المولدات، المحطات المدمجة، المحولات التقليدية والمحولات الصديقة للبيئة، أبراج خطوط نقل الطاقة الهوائية، كابلات الطاقة، كابلات الألياف البصرية، كواشف الكابلات، الخطوط الهوائية، القواطع والمفاتيح الكهربائية، لوحات التوزيع الكهربائية مختلفة الجهد، أنظمة قنوات الكهرباء مختلفة الجهد، علب الوصل، وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتقام الدورة الـ 26 من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يسهم «ويتيكس» في دعم تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتعزيز كفاءة وقدرة شبكات النقل والتوزيع والتحكم بها، وتوفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة والجودة.

ويجمع آلاف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لطرح أحدث حلولها وتقنياتها وتبادل الخبرات والتجارب، وعقد الصفقات وإبرام الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها. كما يتيح من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامشه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

كابلات جدة المحدودة

وقال هشام السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات جدة المحدودة: «بفضل مسيرتها الاستثنائية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، طورت شركة إنيرجيا الدولية لكابلات الطاقة، الرؤية والمعرفة الضرورية لضمان نجاح عملها في المنطقة.

ومن خلال مقرّيها الرئيسيين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أصبحت شركة إنيرجيا شريكاً تجارياً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع والمشاريع الجاهزة لكابلات الطاقة جهد 400 كيلوفولت، والصناعات الكهربائية، ومشاريع المحطات الفرعية الجاهزة، وتصنيع الهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى.

ونفتخر بعلاقتنا المديدة والنوعية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تمتد لعقود، ونعتز بكوننا أحد أكبر موردي كابلات الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وننظر إلى هذا على أنه من أهم إنجازاتنا المرموقة».

كابلات الرياض

إلى ذلك، قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة كابلات الرياض: «تأتي مشاركتنا في المعرض انطلاقاً من رغبتنا في تسليط الضوء على حلولنا المتطورة الخاصة بصناعة الكابلات والتواصل مع المعنيين الرئيسيين في مختلف القطاعات.

ويوفر المعرض فرصة لا مثيل لها لتوضيح كيف يمكن لمنتجاتنا المساهمة في مشاريع البنية التحتية المستدامة والمدن الذكية. وتشمل مجموعة منتجاتنا الواسعة الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، والخطوط الهوائية.

وكابلات التحكم، وكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة في مجالات البناء والطاقة والاتصالات والتطبيقات الصناعية. وبالنسبة لمجموعة كابلات الرياض، فإن «ويتيكس» أكثر من مجرد معرض، إنه ملتقى لقادة الفكر والمبتكرين وصنّاع القرار الذين يشكلون معاً مستقبل الاستدامة.

إيه جي باور

من جانبه، قال ك. جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي باور»: «تعتبر إيه جي باور، إحدى الشركات التابعة لشركة الغرير للاستثمار، مجموعة شركات بارزة ومتنوعة تنتمي لعائلة معروفة بكفاءتها في العقود الكبرى لمحطات الجهد العالي.

وتكريساً لمهمة المجموعة المتمثلة في «تحسين الحياة»، تهدف إيه جي باور إلى ترك تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال ضمان إمدادات يعتمد عليها للطاقة، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية».

تيسار إس آر إل

وقال ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل: «تعتبر تيسار شريكاً استراتيجياً لهيئة كهرباء ومياه دبي فعلى مدار 30 عاماً تم توريد أكثر من 9000 محول للهيئة بما يعزز توزيع الطاقة في شبكة دبي. وعلى مدار 40 عاماً واصلت شركتنا دراسة وتحسين المناخ والبيئة ومقاومة الحرائق .

حيث حصلت في عام 2022 على التصنيف E4-C3-F1، وهو إنجاز مهم يضمن الأداء التشغيلي للمحول في أشد الظروف البيئية قسوة، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى الجودة والبحوث، وتحديث الأنظمة.

والشركة حاضرة بقوة في منطقة الخليج، وبفضل مكتبها في إمارة دبي ومصنعها «تيسار الخليج» في دولة الإمارات، وتسعى إلى النمو ودعم عملائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحرص الشركة على تعزيز بصمتها الدولية من خلال تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين منتجاتها التي تلبي متطلبات الأسواق المستقبلية الرئيسية».

فولتامب للطاقة

وقال محمد أجمل باشا، الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة ش م ع ع: «أثبت «ويتيكس» نفسه كمنصة عالمية رائدة للتعاون وتبادل المعرفة، وللاستفادة من الفرص في مجال الاستدامة من خلال الابتكار والبحث والتقنيات المتقدمة.

فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي وتوسيع نطاق أعمالنا، أصبحت فولتامب أول شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا تقوم بتصميم وتصنيع واختبار وتوريد محولات الطاقة بقدرة 500 ميجافولت أمبير و400 كيلوفولت. ونجحت فولتامب في ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة، وحققت أيضاً طلبات مرموقة وشراكات على مستوى إقليمي وعالمي».

الإمارات للمحولات

إلى ذلك، قال شيراج باتيل، شريك ومدير في مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية: «على مدى السنوات الـ 20 الماضية، كان معرض «ويتيكس» شاهداً على الرحلة الرائعة لشركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، حيث تطورنا وتوسعنا لنصبح مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية.

وقد وفر لنا هذا الحدث المرموق منصة مثالية لعرض عروضنا المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في التنمية المستدامة المستمرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وباعتبارنا رعاة لمعرض «ويتيكس 2024»، فإن رؤيتنا تتوافق بشكل وثيق مع طموح الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً، حيث تلعب الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة دوراً حاسماً. نضع نصب أعيننا هدفنا والتزامنا بتوفير الشبكة والمرونة والموثوقية، ودعم رحلة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة ومرونة.

الكهرباء الاتحادية

وقال غانش كانداسامي، المدير العام لشركة «الكهرباء الاتحادية»: تعد شركتنا اليوم واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الكهربائية، فضلاً عن كونها مزوداً شاملاً للحلول والخدمات في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. شركتنا مختصة في تصنيع المعدات والأنظمة الكهربائية لعملائنا في قطاعات المرافق الكهربائية، والصناعية، والنفط والغاز، والبنية التحتية.

فريقنا يضم محترفين ذوي مهارات عالية، ويلتزم بتقديم حلول تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا من حيث التسليم وكفاءة وجودة وفعالية المنتجات. وتتمثل مهمة شركتنا في تحقيق أقصى درجات رضا العملاء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع متطلباتهم، إلى جانب المساهمة في تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقاتهم.

وتضم محفظة منتجاتنا، محولات القدرة والتوزيع المغمورة بالزيت حتى فئة 132 كيلوفولت، ومحولات الراتنج المصبوب الجافة، ومحطات التوزيع المعبأة، ولوحات التوزيع الكهربائية منخفضة الجهد، وأنظمة قنوات الكهرباء منخفضة الجهد، وكابلات الجهد المنخفض.

وتستعرض شركة الاتحادية للمحولات خلال المعرض أبرز منتجاتها المعتمدة في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي محولات التوزيع المغمورة بالزيت التي تصنعها بقدرات مختلفة تصل إلى 132 كيلوفولت، إلى جانب محولاتها الجافة الصديقة للبيئة التي تعتمد على الراتنج للتبريد، بقدرة 36 كيلوفولت، ومحولات السيليكون/مايدل، المحطات الفرعية المدمجة، علاوة على المحولات الخاصة، والتي تتضمن محولات التأريض والمحولات المتصلة بنظام سكوت والمحولات المؤتمتة، والمحولات المتغيرة المراحل ومفاعلات تحديد التيار وغيرها».

باور بلس كيبل المحدودة

بدوره، قال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة باور بلس كيبل المحدودة: «يشكل معرض ويتكس، المنصة الرائدة على صعيد المنطقة لعرض تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة، يجسد بالتأكيد التميز في التنظيم والتنفيذ، كما تسهم مساحته الكبيرة وتخطيطه الدقيق في جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمهتمين في بيئة ديناميكية تعزز التعاون والإلهام.

نحن في شركة باور بلس كيبل المحدودة، بصفتنا مصنّعاً محلياً عالي الجودة للكابلات الكهربائية، فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المعرض الرائد كراع ذهبي. أنَّ التصميم المدروس والبرمجة الشاملة تسلط الضوء على التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، إلى جانب تسهيل المناقشات الهادفة والشراكات.

ويوفر «ويتيكس» منصة متفردة تمزج بسلاسة بين الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسهم في تسليط الضوء على التقدم في مجال الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول مستقبلية لمستقبل أكثر استدامة. ويعتبر النجاح الكبير للمعرض على مدار السنوات الماضية بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز الاستدامة وخلق فرص قوية لجميع المشاركين».

تامكو للقواطع الكهربائية

وقال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: «فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض «ويتيكس 2024»، وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة.

ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم؛ مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تساهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية. أتمنى النجاح الكبير لمعرض «ويتيكس» في فعاليته المقبلة وأشكركم على شراكتنا.

مشاركات نوعية

قال ميرتر بيربر، مدير المبيعات في شركة باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST.A.S): «تعتبر شركتنا واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمحولات في تركيا. وقد أصبحنا شركة عالمية من خلال تصدير أكثر من 70 % من إنتاجها اليوم إلى أكثر من 110 دول.

كما نعد شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة لأكبر شركات إنتاج الكهرباء في العالم، ومصنعي الحديد والصلب، وشركات النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم تخزين الطاقة، بالإضافة إلى منتجات المحولات القوية، والمخصصة، وتوزيع الزيت، والمحولات التي يتم تبريدها بالتهوية.

ونقدم جميع حلول الطاقة التي يحتاجها عملاؤنا، إضافة إلى خدمات العملاء، والصيانة، والأعمال الميدانية. تعد شراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة ذات أهمية استراتيجية لنا، وستستمر هذه الشراكة في النمو والتطور عاماً بعد عام من خلال منصات بارزة مثل معرض «ويتيكس». وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية موقعنا الريادي في مجال الطاقة».

وتلقي مجموعة «بون» الضوء على مجموعتها من حوامل الكابلات وسلالم الكابلات. وقالت نيها موتيوالا، المدير العام لشركة «بون ميتال كونستركشن إندستريز Bonn Metal Construction Industries»: «يتيح «ويتيكس» تجربة متميزة.

ويقدم فرصاً لا مثيل لها لتعزيز التفاعل والتعاون في القطاع. هذا العام يمثل مشاركتنا الثالثة في المعرض، وقد شهدت أعمالنا نمواً ملحوظاً على مدار هذه السنوات الثلاث. وأسهمت كل دورة من دورات المعرض في تعزيز مكانة شركتنا وتوسيع شبكة علاقاتنا، مما مكّننا من تحفيز الابتكار في الشركة والتعاون بفاعلية.

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