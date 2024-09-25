«طرق دبي» تنظم اليوم المفتوح للصحة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدورة التاسعة لليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة، تحت شعار (آفاق وجوانب الاستدامة) بمشاركة خبراء من خارج الهيئة، منهم مختصون ومسؤولون عبر الاتصال المرئي، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بتمديد «عام الاستدامة» ليشمل 2024، وكذلك توجهات وأهداف الهيئة بالتركيز على محور الاستدامة.

وقالت المهندسة ندى جاسم، مديرة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إن الهيئة ملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية 2024 - 2030 بتعزيز الاستدامة في جميع المجالات وتحقيق رؤيتها: (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

وأضافت أن الهيئة تحرص على تنظيم فعالية اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة سنوياً، واستضافة خبراء من مختلف جامعات ومؤسسات العالم لمناقشة أساليب وممارسات تحفيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة والتوعية وإبراز جهود الهيئة في هذا المجال. وفي اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة لعام 2024 استضافت الهيئة من خلال اللقاء المرئي مشاركة من سيا بارتنرز (Sia Partners) تحدث فيها مقدم العرض أنطوان جورج عبد النور عن الانتقال إلى صفر كربون (الاستدامة في الأصول)، حيث تتمحور الرؤية المستقبلية للعقارات حول أربع ركائز أساسية: الاستدامة، وقابلية العيش، والمرونة، والقدرة على تحمل التكاليف.

كما شارك في اللقاء فادي الشهابي شريك مع (KPMG)، المملكة العربية السعودية، والذي تحدث مع المشاركين عن الحياة المستدامة (رحلة نحو التغيير الإيجابي).

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