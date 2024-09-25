مناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» لتعزيز مهارات القضاة الجدد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»، وذلك ضمن خطة محاكم دبي الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المجال القضائي وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تعزيز قدرات القضاة وإعدادهم لمواجهة التحديات القضائية المستقبلية.

حضر الاجتماع القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والمستشار خميس المطوع، مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، وعبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعوى، وعيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وإبراهيم الحمادي، رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية.

وأوضح سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، من خلال مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» نسعى إلى تحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة تضمن العدالة الناجزة وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، ومن خلاله سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي، مما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي، وأوضح أن الاجتماع تناول تصنيفات مشروع «بطاقة الكفاءة القضائية»، الذي يشمل «بطاقة الكفاءة القضائية - قاضٍ جديد»، وتم استعراض المسارات المختلفة لتطوير القضاة الجدد، والذي يهدف إلى تأمين التدريب المتكامل للقضاة الجدد، بما يعزز قدرتهم على القيام بمهامهم بفعالية وكفاءة، كما تطرق النقاش إلى آليات قياس الكفاءات وأدوات التقييم المتبعة لضمان سير عملية تطوير المهارات القضائية بفاعلية.

كما اطلع الدكتور السويدي والقاضي البدواوي على نموذج «بطاقة الكفاءات القضائية» والإرشادات المعتمدة لإعداد البطاقة، حيث تم التركيز على أهمية تطوير المهارات القضائية بناءً على أسس علمية ومنهجيات تدريب متنوعة، لتزويد القضاة الجدد بأدوات ومعارف تمكنهم من مواجهة التحديات القضائية المعاصرة بكفاءة عالية، مؤكداً سعادته على أهمية الشراكة المستمرة بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي لضمان تنفيذ هذه المبادرات الرائدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في تعزيز كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي تم تقسيم مسارات تطوير الكفاءة القضائية ضمن مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» إلى ثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز مهارات القضاة الجدد وتطوير كفاءاتهم في مجالات متعددة، يشمل المسار الأول إدارة الدعوى، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية، بدءاً من تلقي الدعوى، وصولاً إلى إصدار الأحكام، مع التركيز على تسريع الإجراءات وضمان تحقيق العدالة الناجزة، أما المسار الثاني فيركز على مركز التسوية الودية، ويهدف إلى تعزيز قدرة القضاة على حل النزاعات بطرق ودية قبل الوصول إلى المحاكمة.

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