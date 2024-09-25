«أوقاف دبي» تمنح مطعماً «علامة الوقف»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم «مونتوك»، وذلك لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة شباب الخير.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وحضر علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، افتتاح المطعم لفرعه الجديد، ورافقته زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وعدد من كوادر المؤسسة لشكر للقائمين على المطعم ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركته في مبادرة مجتمعية مبتكرة وتخصيص ريع طاولة في المطعم لإنشاء أوقاف، يعود ريعها إلى تعليم الطلبة المعوزين وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم ومساندة الأرامل ورعاية الأيتام، ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وشكر علي المطوع مريم المنصوري صاحبة مطاعم مونتوك على انضمامها إلى مبادرة «حملة شباب الخير» بوقف طاولة في مطعمها المتميز.

وقال المطوع: «إن المبادرة اجتذبت عشرات المطاعم في مختلف إمارات الدولة من مواطنين ومقيمين على تراب هذه الوطن الطيب، للمشاركة في الوقف المبتكر وليكونوا جزءاً من المشاريع الإنسانية المستدامة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن ما يميز مبادرة طاولة في مطعم أن مرتادي المطاعم إلى جانب استمتاعهم بالوجبة فإن قيمة الوجبة التي سيدفعونها ستصب في إنشاء وقف خيري مستدام، وسيكونون جزءاً من المساهمين في هذا الوقف المبتكر».

وأثنت زينب جمعة التميمي على مشاركة مطعم «مونتوك» في العمل الوقفي المبتكر وتخصيصه طاولة في مطعم لدعم المبادرات المجتمعية الإنسانية، التي تطلقها المؤسسة، وزيادة مؤشر العمل الإنساني وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وتحدثت الشيف مريم المنصوري عن مدى سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة، التي ترسخ العمل الإنساني بشكل مبتكر ومستمر، وذلك من خلال المساهمة في قطاعات مختلفة، كما تقول المنصوري إن فرحتها تكمن بمشاركة ضيوف مونتوك بهذه المبادرة، فهم الأساس في نجاح مسيرة مونتوك كان لا بد من رد الجميل لهم، ولكن بشكل مختلف ومبتكر، ويكون لهم بمثابة ظل الشجرة المثمرة في حياتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز