"حملة تصحيح الوضع".. إقامة دبي تنجز 19.7 ألف معاملة تعديل وضع و7400 تصريح مغادرة منذ بدء المهلة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أنجزت مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي ما يربو على 19 ألفاً و772 معاملة تعديل وضع لمخالفي نظام الإقامة منذ بدء المهلة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مطلع الشهر الجاري، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، في حين بلغ عدد تصاريح المغادرة التي أصدرها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، بحسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

منصة شاملة

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مراكز "آمر" النموذجية تعد إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، مما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن مراكز "آمر" البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي تقدم خدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات.

وأشار الفريق المري إلى أن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين، لافتاً إلى أن إن التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة"، مؤكداً أن المبادرة تجسيد لمفهوم القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر، من خلال زيارة مراكز "آمر" أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات والدعم لتسهيل إنجاز الإجراءات.

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