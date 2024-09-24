رئيس الدولة: الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والفضاء تجسد رؤية الإمارات وأمريكا للتنمية والازدهار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة.

وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أمس. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حساب سموه في منصة «إكس»:

«سعدت باللقاء مع فخامة جو بايدن اليوم في واشنطن. بحثنا العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع».

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