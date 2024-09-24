57 % زيادة أعداد الموظفين المستفيدين من برنامج «أبوظبي للطفولة المبكرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد الآباء والأمهات المستفيدين من السياسات والممارسات الداعمة في المؤسسات المتقدمة لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بنسبة 57 %، فيما ازدادت نسبة الأطفال الصغار (دون سن ثمانية أعوام) بنسبة 25%، بما في ذلك زيادة بنسبة 51 % في أعداد الأطفال أصحاب الهمم المستفيدين من السياسات الداعمة للوالدين في أماكن عمل والديهم.

وأعلنت الهيئة عن إغلاق باب التقديم للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، بعد تسجيل أكثر من 83 مؤسسة من مؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على مستوى الدولة للمشاركة في البرنامج.

ويتيح البرنامج المبتكر للمؤسسات المستهدفة فرصة التقدم للحصول على هذه العلامة، من خلال التزامها بتبني أطر عمل وسياسات داعمة للوالدين، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 8 سنوات والأسرة والمجتمع والمؤسسات ذاتها.

ومع الزيادة المستمرة في التوجه العام للمؤسسات نحو اعتماد ثقافة العمل الداعمة للوالدين، يمتد الأثر الإيجابي لهذه الثقافة عبر المؤسسات المتقدمة للبرنامج في الدورة الثالثة لنحو 163,000 موظف يستفيدون من السياسات والممارسات الداعمة للوالدين التي تتبعها هذه المؤسسات.

واستمراراً للنجاح الذي حققته الدورة الثانية للبرنامج، والتي شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات من مختلف القطاعات، نجح البرنامج في دورته الثالثة في توسيع نطاق المشاركات، حيث تصدر قطاع الخدمات المهنية أعداد المؤسسات المتقدمة، ليتبعه قطاع التعليم، والذي كان للحضانات الحضور الأكبر ضمنه، ليحل كل من قطاعي الطاقة والمرافق والرعاية الصحية والصناعات الدوائية في المرتبة الثالثة.

وتخضع جميع الطلبات إلى عملية تقييم دقيقة للتأكد من تحقيق المؤسسات المتقدمة لمعايير البرنامج، بما في ذلك 19 معياراً تغطي خمسة مجالات هي الإجازة الوالدية، وأنماط العمل المرنة، والرعاية الأسرية، والرفاهية الأسرية، إلى جانب الثقافة المؤسسية. وستتولى لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء من مختلف إمارات الدولة عملية تقييم الطلبات لضمان أعلى معايير الشفافية والموضوعية.

وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم جميع الطلبات بدقة وتحديد الحاصلين على العلامة، سواء ضمن المستوى الأول (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين)، والتي تحصل عليها المؤسسات التي تتجاوز المتطلبات والمعايير المحلية، أو المستوى الثاني، (علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين+)، والتي تحصل عليها المؤسسات التي تلتزم بالسياسات والممارسات العالمية أو تتجاوزها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز