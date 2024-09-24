محمد الشرقي: استثمار طاقات الشباب والناشئة من الموهوبين والمبدعين أولوية

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سيف محمد المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والوفد المرافق له، بمناسبة فوز النادي بدرع ماسية لأفضل ابتكار في منافسات يوم المخترعين بإندونيسيا، إضافة لـ 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية.

وأكد سموه خلال اللقاء، أهمية استثمار طاقات الشباب والناشئة من الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب على المشاركة في كافة المحافل، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في المجالات كافة.

وهنأ سموه الفريق على هذا الإنجاز الاستثنائي، مشيداً بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري للنادي، ومؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير قدرات منتسبي النادي لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

يذكر أن نادي الفجيرة العلمي، شارك بوفد رسمي لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية إندونيسيا، وقدم المشاركون مشروعات متميزة، منها الذراع الآلية وطائرة درون لخدمة المزارعين وروبوت الفاحص الأمني، وحقق النادي نجاحاً كبيراً خلال المعرض، حيث استقطب جناحه أعداداً كبيرة من الزوار. كما نال النادي الدرع الماسية للتميز العلمي، وحصل مدير النادي على جائزة خاصة من وفد هونغ كونغ.

من جانبه، أعرب الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل للشباب، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتهم وتحفيزهم نحو تحقيق المزيد من النتائج المميزة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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