«الإمارات للوظائف» يستكشف اتجاهات سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق اليوم معرض الإمارات للوظائف 2024 «رؤية» في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت شعار «أنت تستطيع»، حيث يركز المعرض على التوطين خلال لقاء الباحثين عن عمل مع أبرز الشركات الرائدة في مجال التوطين، لتبادل الفرص واستكشاف أحدث اتجاهات سوق العمل في الدولة.

شرطة دبي

وكشفت بعض الجهات المشاركة عن توفيرها 640 فرصة منها في 350 في القطاع الصحي و175 في الشرطة و115 في الجمارك، حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن طرح 175 شاغراً وظيفياً خاصاً بخريجي الجامعات والثانوية العامة، بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2024 تأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية.

وأفاد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، بأن شرطة دبي حرصت دائماً على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر للشباب المواطن في مختلف المهام الوظيفية التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية، وتُسخر إمكاناتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

القطاع الطبي

وكشفت هيئة الصحة بدبي عن أكثر من 350 فرصة عمل في القطاع الطبي مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات (الصحية/الطبية، والتقنية، والإدارية). وأشار الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، إلى أن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، ستكون متاحة في معرض مواهب، الذي تنظمه الهيئة ضمن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضحت الدكتورة وديعة محمد، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أنه من المقرر أن تشارك 24 مؤسسة صحية في معرض مواهب، مؤكدة أن هذا العدد من المشاركات يعكس مستوى التعاون المثمر القائم بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص في دبي.

تقنية المعلومات

وتتيح جمارك دبي 115 شاغراً وظيفياً في مختلف التخصصات المتنوعة أبرزها التفتيش الجمركي، المالية، تقنية المعلومات، التدقيق الجمركي، الوظائف المتخصصة لأصحاب الهمم.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: نعمل في جمارك دبي على تعزيز استراتيجية التوطين واستقطاب وتوظيف الكوادر الشابة وإلحاقهم بالعمل الجمركي، بالإضافة إلى دعم فئة أصحاب الهمم عبر تخصيص وظائف لهم تمكنهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم. وأكدت سميرة محمد العوضي، مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، أهمية معرض التوظيف كونه فرصة لنا في جمارك دبي لنعرض الفرص الوظيفية واستقطاب الكوادر الإماراتية عبر فتح المجال لهم لبدء مستقبل واعد أساسه الابتكار واستشراف المستقبل مع الاستفادة من فرص التعلم والتطوير التي توفرها الدائرة ضمن بيئة عمل مستدامة.

وأكد مصرف الإمارات للتنمية، التزامه القوي بتمكين المواهب الوطنية الشابة وتطوير الكفاءات الإماراتية للانخراط في سوق العمل.

وأعرب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عن إيمانه بقدرات الشباب الإماراتي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن مشاركة المصرف في «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024» تجسّد التزامه بتمكين جيل الشباب وتعزيز مسيرتهم المهنية.

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