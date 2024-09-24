«دوكاب» تكرس جهودها لتعزيز الكوادر الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «دوكاب» عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2024»، وتهدف مشاركة «دوكاب» إلى تشجيع الشباب الإماراتيين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لناحية تعزيز مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري في الدولة.

وتؤكد مشاركة مجموعة «دوكاب» في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، دورها الريادي في رعاية المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة، كما تعكس جهودها المستمرة في دعم التنويع الاقتصادي والمساهمة الفعالة في تعزيز مسيرة التوطين. وتتبنى «دوكاب» خطوات استراتيجية تتماشى مع جهود المجموعة المتواصلة وبرنامج دوكاب للتطوير الوطني، ولعل أبرز هذه الخطوات تعيين محمد المطوع أول رئيس تنفيذي إماراتي للمجموعة.

وتستعرض المجموعة خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2024»، عدداً من المبادرات، منها برنامج «بدايتي»، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج تدريب الخريجين، وبرنامج الخدمة الوطنية، مما يعكس تفاني الشركة في رعاية المواهب المحلية وتعزيز بيئة العمل الديناميكية للمساهمة في الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات.

التزام

وأكدت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة دوكاب حرص المجموعة على إطلاق المبادرات والبرامج الرائدة بهدف تعزيز رأس المال البشري لدولة الإمارات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للنمو المستدام والابتكار.

وقالت: في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الطموحة بمجال التوطين، أطلقت دوكاب برامج مختلفة للتدريب والمنح وأبرزها: «برنامج بدايتي» الذي يتم من خلاله تدريب الخريجين الإماراتيين الجدد سنوياً في مختلف المجالات وتمكينهم من التفوق في حياتهم المهنية، بالإضافة إلى برنامج المنح الدراسية الذي يستفيد منه سنوياً طلاب الهندسة بمختلف فروعها حيث ينضمون بعد التخرج إلى مجالات العمل الرئيسية لـ«دوكاب»، ويتيح هذا البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم وتعويدهم على سوق العمل.

وأضافت: «تبلغ اليوم نسبة الوظائف القابلة للتوطين في دوكاب 42%، فيما يشكل عدد الموظفين الإماراتيين العاملين في دوكاب حالياً 162 موظفاً من إجمالي عدد الموظفين العاملين في دوكاب أي بارتفاع 600% من عام 2014 إلى عام 2024. وعلى مدى 10 أعوام، نجحت دوكاب في توظيف أكثر من 100 مواطن إماراتي من خلال التوظيف المباشر، وسجلت نسبة التوطين في الإدارة المتوسطة 30%، وأكثر من 70% في الإدارة التنفيذية. ونجحت برامج دوكاب في استقطاب نحو 70 خريجاً جامعياً، و56 مهندساً ومهندسة إماراتيين من خلال برنامج المنح الدراسية، ونحو 100 مواطن إماراتي من ذوي الخبرة.

وأشارت إلى أن دوكاب أطلقت في العام الماضي برنامج متدربي الخدمة الوطنية الذي يمنح الشباب الإماراتيين ممن أنهوا متطلبات التخرج بدرجة البكالوريوس فرصاً تدريبية تمتد حتى نحو 11 شهراً بمكافآت مالية مجزية، ويندرج تحت مظلة برنامج بدايتي الذي يهدف إلى استقطاب المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية، ريثما يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية، مما يسهم في صقل مهارات الشباب الإماراتيين وتمكينهم من المساهمة في مسيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والذي يمثل رافداً محورياً للاقتصاد الوطني ويندرج ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وختمت منى فكري قائلة: نؤمن في «دوكاب» بأهمية إتاحة الفرص التدريبية للكوادر الوطنية وإعدادهم لسوق العمل والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم ودمجهم في بيئة عمل احترافية تزودهم بالمهارات المستقبلية الرئيسية للتعامل بمرونة مع سوق العمل ومتطلباته.

وتحرص مجموعة دوكاب على تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، وتطويرها بما يتناسب والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

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