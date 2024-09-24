بحث علاقات التعاون البرلماني بين الإمارات والصومال

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، عبدي حاشي عبدالله، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الفاعلية من دور الدبلوماسية البرلمانية، خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ورحب صقر غباش برئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال في بلده الثاني دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الزيارة الأخوية تشكل دفعاً قوياً لتطور وتعزيز العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وبما يجسد العلاقات التاريخية التي تربطهما وتشهد تطوراً مستمراً ورغبة في تطوير العلاقات البينية بينهما.

كما استعرض غباش علاقات وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في المجالات التنموية والإنسانية، مثمناً إعلان مجلسي الشيوخ والشعب لجمهورية الصومال، عن تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات، مؤكداً أهمية دور لجان الصداقة في تعزيز التعاون البرلماني.

وأكد عبدي حاشي عبدالله رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز علاقات التعاون التاريخية القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بالدعم الذي تقدمه الإمارات في مختلف القطاعات وفي المجال الإنساني على وجه الخصوص، مشيراً إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، وتفعيل اجتماعات لجنة الصداقة.

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