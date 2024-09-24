محمد بن زايد ومحمد بن راشد: علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة 

المصدر: دبي - البيان، وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة».

وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة». كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها باليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة.. وأمن وأمان». وأضاف سموه: «نسأل الله أن يديم محبتنا.. وأخوتنا.. وعلاقاتنا الراسخة.. وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة.. مستقرة.. متسارعة بإذن الله».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون ورؤية طموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94 حيث تعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجاً فريداً، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها.

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