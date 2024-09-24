طحنون بن زايد: ‏ تمنياتنا للمملكة المزيد من التقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» للمملكة العربية السعودية المزيد من التطور والتقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى والنوعية التي تشهدها في كافة المجالات، حيث دون سموه: «نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنين للمملكة المزيد من التطور والتقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى والنوعية التي تشهدها في كافة المجالات.

حفظ الله المملكة وأدام عزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة».

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