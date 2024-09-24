تضاعف إنتاج الكهرباء في دبي 390 مرة خلال 53 عاماً

المصدر: دبي - وائل نعيم

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ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء من 43 ميجاوات عام 1970 إلى 16779 ميجاوات في نهاية النصف الأول من عام 2024، بزيادة تبلغ حوالي 390 ضعفاً، كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة لتصل إلى 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وحرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على مواكبة التوسع الذي تشهده دبي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه، واعتمدت الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لتوفير خدمات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، ولتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.

وعلى مدار أكثر من 70 عاماً، كانت الرؤية الاستشرافية بتوجيهات القيادة الرشيدة في دبي خارطة طريق لرسم ريادة الإمارة عالمياً، حيث ساهم التخطيط الحضري في جعل الإمارة واجهة عالمية للأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والزوار من مختلف أنحاء العالم، وباتت دبي، الوجهة الأفضل للعيش والعمل نظراً للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة، وبيئة العيش الآمنة فضلاً عن نمط حياة لا يُضاهى وفرص وظيفية من الطراز العالمي، وهذا ما عزز سمعتها كواحدة من المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

وشهد عام 1960 إطلاق أول خطة حضرية لإمارة دبي ثم توالت هذه الخطط لتعزز النمو الاقتصادي للإمارة وتم إطلاق الخطة الحضرية السابعة في تاريخ الإمارة وهي: خطة دبي الحضرية 2040 التي رسمت خارطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، إذ تسهم الخطة في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار على مدار 20 عاماً قادمة. وارتفع عدد سكان إمارة دبي من 73 ألف نسمة في عام 1970 ليصل إلى 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

طاقة نظيفة

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي حاضرة في صلب هذا التطور في شتى المجالات التنموية وحرصت الهيئة على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها، وعملت في السنوات الماضية على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال مبادرات ومشاريع عدة أبرزها: «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستتجاوز قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم. كما تشكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أهم الركائز لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي» لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

نمو

وارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 2860 ميجاوات من الطاقة النظيفة من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة والتي بلغت 16779 ميجاوات في نهاية النصف الأول من 2024، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة النظيفة قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 27% بحلول عام 2030، لتتخطى الهدف المحدد بالوصول إلى نسبة 25% بحلول 2030.

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