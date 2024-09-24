«نيابة دبي» تستعرض تجربتها في التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت النيابة العامة وفداً من اللجنة العليا للتشريعات، بهدف الاطلاع على تجربة فوز النيابة العامة بجائزة أفضل جهة حكومية في مجال رأس المال البشري، ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث في فئة الجهة الحكومية الرائدة، وجاء الاستقبال من منطلق حرص نيابة دبي على تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، وما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية، تسهم في تحقيق غايات التميز الحكومي في إمارة دبي.

وترأست الاجتماع وداد عبد الله بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة، في حين ترأس د. خالد الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفد اللجنة العليا للتشريعات، وتناول الاجتماع عرض إنجازات رأس المال البشري في النيابة العامة، إلى جانب أنظمة وبرامج الموارد البشرية المتعلقة بالتوظيف، وتطوير كفاءات الموظفين، والمبادرات التي تسعى من خلالها النيابة العامة لتحقيق التميز والريادة العالمية.

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