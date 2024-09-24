جناح فرنسا في «ويتيكس» يحتضن شركات عالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك جناح الجمهورية الفرنسية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ويحتضن الجناح شركات فرنسية رائدة عالمياً متخصصة في عدة قطاعات، ومنها معالجة المياه الصادرة عن القطاع الصناعي وإعادة استخدامها، واستثمار الغاز الحيوي لإنتاج طاقة متجددة منخفضة التكلفة، الطاقة النووية والطاقة الحرارية، تصنيع محركات تناسب عدة أنواع من تطبيقات المياه والسوائل الصناعية، أتمتة المباني، تصميم الأنظمة الكهربائية وتركيبها وصيانتها، تصنيع الصمامات الصناعية عالية الجودة والمصممة وفق الطلب، تخزين الطاقة على نطاق واسع، إلى جانب ابتكارات شركة «صن ستريم» التي تعتبر المصنّع رقم واحد على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية الفورية التي لا تحتاج إلى أعمال الهندسة المدنية.

تعاون

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من «ويتيكس» 2024 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويتضمن المعرض هذا العام 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «يسعدنا استضافة جناح الجمهورية الفرنسية في «ويتيكس»، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد والعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وإزالة انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة، بما يدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين نحو مزيد من الازدهار والنماء».

وقال جان كريستوف باري القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي: «يعكس جناح الجمهورية الفرنسية في معرض «ويتيكس» التزام دولتنا بمعالجة التحديات العالمية في إدارة المياه والطاقة من خلال الابتكار».

جهود

وقال ألكسندر مارتن- دينافيت، مدير التنمية الدولية في «توتال إنرجيز ديركشن فرنس»: «في إطار جهودنا لتعزيز تحولنا إلى شركة متخصصة في عدة أنواع من مجالات الطاقة، وبوصفنا لاعباً رئيسياً في انتقال الطاقة، فإن دورنا يشمل أيضاً دعم الشركات في المناطق الفرنسية على مدار رحلتها على طريق انتقال الطاقة، ونحرص على أداء دور الجهة المشرفة، الحاضرة دائماً لتقديم الدعم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز