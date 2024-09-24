«ويتيكس 2024» يجمع الشركات الداعمة لإزالة الكربون من شبكات الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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تستقطب الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2024» مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة والداعمة لإزالة الكربون من شبكات الطاقة.

وتستعرض الشركات المشاركة حلولها وتقنياتها المبتكرة لتسريع عجلة انتقال الطاقة ودعم الاستدامة في قطاع الطاقة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام الدورة الـ26 من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بات معرض «ويتيكس» حدثاً عالمياً يستقطب المهتمين بمواكبة التقدم المتسارع الذي تشهده الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، ومنصة حيوية لتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في تطوير تقنيات إزالة الكربون من شبكات الطاقة لمواجهة تحديات انتقال الطاقة وتعزيز العمل المناخي.

ويدعم المعرض استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويرسخ المعرض دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المؤثر لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

ويدعم المعرض الطموحات المناخية العالمية وتحقيق الهدف العالمي الذي حدده مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030. ووفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة Ember، توفر مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30% من إمدادات الكهرباء العالمية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى محطات الطاقة الشمسية التي أصبح بناؤها أقل كلفة.

مصدر

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يشكل «ويتيكس» فرصة مهمة تتيح لنا في «مصدر» استعراض مشاريعنا وحلولنا في مجال الطاقة النظيفة التي من شأنها المساهمة بتحقيق أحد أهداف «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم التوصل إليه في COP28، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «مع توجه العالم نحو مستقبل مستدام، تظل مجموعة إينوك ملتزمة بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

وتماشياً مع هذه الجهود، يأتي معرض «ويتيكس» ليسهم بدور محوري في دعم التحول في قطاع الطاقة، تسانده استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي للانتقال باقتصاد الإمارة لاقتصاد أخضر، ونتطلع إلى نسخة أخرى من الحدث ثرية بالجلسات النقاشية والندوات المهمة لدعم التطور البيئي من أجل مستقبل مستدام».

أكوا باور

إلى ذلك، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «تأتي رعايتنا لـ«ويتيكس 2024» لتؤكد جهودنا المستمرة في تقديم حلول متطورة في مجالات تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، حيث نهدف هذا العام إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ممكنين بخبراتنا واسعة النطاق، وحلولنا المبتكرة، وشراكاتنا الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دورنا في تلبية الطلب المتزايد على موارد المياه والطاقة بشكل موثوق ومستدام»، مضيفاً: «سنخصص مشاركتنا في دورة هذا العام من معرض «ويتيكس»، لاستكشاف عدد من الموضوعات المهمة، مثل تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما سنستعرض حلولنا المبتكرة والمستدامة للطاقة والمياه ذات التكلفة المناسبة، حيث يعد مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مثالاً على الشراكة الناجحة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا».

سيمنس للطاقة

وقال خالد بن هادي، المدير العام لسيمنس للطاقة في الإمارات: «تتماشى مشاركتنا الطويلة في المعرض وشراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي مع رؤيتنا لتمكين المجتمعات عبر تلبية احتياجاتها من الطاقة الصديقة للبيئة بكفاءة. ويسعدنا استعراض أحدث تقنياتنا المبتكرة في المعرض والمساهمة في الحوار العالمي حول استدامة الطاقة».

الاتحاد للماء والكهرباء

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «بصفتنا أحد الرعاة التيتانيوم للدورة الجديدة من معرض «ويتيكس»، نفخر في الاتحاد للماء والكهرباء بوجودنا الدائم في هذا الحدث السنوي المهم، الذي ما زال يقوم بدوره في تحفيز الحوارات والنقاشات البناءة، ودفع الجهود المثمرة ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والمياه، ومكافحة التغير المناخي، نحو الحلول المبتكرة والمستدامة، عاماً بعد عام. ويؤدي المعرض دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة قوة دولية رائدة في استراتيجيات الطاقة والمياه والاقتصاد المستدام، وهي موجهات أساسية في الاستراتيجية العامة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء. ويهدف حرص الشركة على الحضور الدائم في المعرض أيضاً إلى تعزيز فهمنا لديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار، وتحديد آفاق الاستثمار الناشئة».

دائرة الطاقة أبوظبي

إلى ذلك، قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تعد الدورة الـ26 من معرض «ويتيكس» منصة مثالية للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية للتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والتقنيات المستقبلية، ولا شك أن عقد هذا الحدث العالمي يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة. إن دائرة الطاقة تؤدي دوراً محورياً في قيادة تحول قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي تهدف لتطبيق أعلى معايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة إمدادات الطاقة والمياه، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية التي تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».

شركة هيتاشي إنرجي

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة «هيتاشي إنرجي»: تطور هذا الحدث البارز على مر السنين، ورسخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة، مثل التغير المناخي، وكفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن شأن الخبرات التراكمية المكتسبة من خلال المعرض أن تعزز من قدرتنا على المساهمة في دعم أهداف الاستدامة وانتقال الطاقة، وبالتالي تحسين النتيجة الإجمالية لمشاركتنا.

مما لا شك فيه أن مشاركتنا في معرض «ويتيكس» تؤكد أيضاً مكانة شركة «هيتاشي إنرجي» بصفتها شريكاً مفضلاً لدعم مهمة هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. لقد تعاونا مع هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى العقود الثلاثة الماضية في مشاريع مختلفة تتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات».

شركة لارسن وتوبرو

وقال تي. مادهافا داز، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: «هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة».

«إتش دي هيونداي إلكتريك»

وأضاف سيوك شو، رئيس المكتب التنفيذي لشركة «إتش دي هيونداي إلكتريك»: «سعداء بأن نكون جزءاً من الدورة السادسة والعشرين من معرض «ويتيكس»، وبما يدعم رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي نحو تحقيق الاستدامة، فمن خلال مشاركتنا في نسخة معرض «ويتيكس» هذا العام سنستعرض معدات الطاقة الصديقة للبيئة عالية الكفاءة والموثوقة والمدعومة بأحدث التقنيات، وسنواصل تطوير تقنيات وحلول الطاقة من أجل مستقبل أكثر استدامة».

دوكاب

بدوره قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة «دوكاب»: «نفخر في مجموعة «دوكاب» بأن نكون أحد رعاة معرض «ويتيكس 2024»، الحدث الرائد على مستوى المنطقة المتخصص في الطاقة والمياه والاستدامة. وباعتبارنا لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمي، ندرك حجم تأثير صناعاتنا على البيئة ونلتزم بالحد منه، وهذا ما يحفزنا على دمج التقنيات المبتكرة والاستراتيجيات الرقمية في مختلف أعمالنا، بما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات الخاصة بالطاقة المتجددة وعام الاستدامة في الدولة.

ويعد «ويتيكس» منصة لدعم انتقال الطاقة ويوفر الفرصة لاستكشاف التوجهات الناشئة والتعرف على الفرص المتوفرة ومناقشة الاستراتيجيات الشاملة التي من شأنها مواجهة التحديات البيئية العالمية. ونتطلع في «دوكاب» إلى نتائج هذا الحدث العالمي المؤثر الذي يمنحنا الفرصة لتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة من خلال المناقشات الهادفة مع قادة القطاع».

إيترون

قال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إيترون: «لدى شركة إيترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه. ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة الـ26 من معرض «ويتيكس»، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، المعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض. وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لمعرض «ويتيكس»، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد».

باور تشاينا

قال جانج بنج، رئيس باور تشاينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتشرف باور تشاينا بالمشاركة في «ويتيكس» إسهاماً منها في حدث يعزز حوار متميز ومعمق لقضايا محورية في مجال العمل المناخي وممارسات الطاقة المستدامة. ونؤكد من خلال مشاركتنا أهمية العمل الجماعي لتبني أسس الحفاظ على الطاقة والمياه، كما نؤكد التزامنا بتعزيز تحول دبي لمركز مرموق ومؤثر للاقتصاد الأخضر وصنع مستقبل أكثر مرونة».

رينيڤولت

قال عبد الله ميرزا، مدير المبيعات والتسويق في شركة «رينيڤولت»: «متحمسون لعرض أحدث تقنياتنا في مجال الطاقة الشمسية في معرض «ويتيكس 2024»، يمثل المعرض منصة مهمة لتحفيز الابتكار المستدام، ونتطلع إلى المساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة المتجددة في دولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا المستمرة في «ويتيكس» التزامنا الراسخ بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية ودعم أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مشاركة أحدث ابتكاراتنا والتعاون مع رواد القطاع لتوسيع نطاق تبني الطاقة النظيفة».

فينتيا

تطلق شركة «فينتيا VENTEA» الرائدة في تكنولوجيا توربينات الرياح العمودية، خلال المعرض منتجين مبتكرين: الأول هو توربين رياح عمودي متحرك قابل للتثبيت الذاتي بالكامل، موجود ضمن حاوية، ويمكن تغيير حجمه لزيادة الطاقة أو ليتناسب مع حجم الحاوية.

ويمكن للتوربين توفير 3 كيلووات لمدة 72 ساعة، حتى مع غياب أشعة الشمس والرياح. ويتكون التوربين من نظام كهروضوئي بقدرة 12 كيلووات وبطارية لتخزين 72 كيلووات من الطاقة، وعند استخدام التوربين بكامل طاقته، يمكن أن يوفر 288 كيلووات/ساعة. وتطرح الشركة أيضاً خلال المعرض منتجها «برج أودن» لإنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن استخدام البرج في المدن والبيئات الحضرية.

تروفاي آند كوفن

تستعرض مجموعة «تروفاي آند كوفن Trouvay & Cauvin» خلال «ويتيكس» حلولها المتنوعة لتعزيز انتقال الطاقة، ابتداءً من مزارع الرياح ومجمعات الطاقة الشمسية المركزة، مروراً بمشاريعها لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي ومجمعات الطاقة الجيوحرارية.

لايت بريدج

تطلق شركة «لايت بريدج» خلال «ويتيكس» جهازها الجديد عالي الكفاءة لإنتاج الهيدروجين المعتمد على غشاء التبادل الأنيوني «AEM»، الذي يتيح إنتاج 82.2 لتراً/دقيقة، ويتطلب 1.8 فولت من الطاقة، ويضمن أقصى درجة ممكنة من الهيدروجين المنتج مع أدنى درجة من استهلاك الطاقة والمياه. ويمتاز الجهاز بمرونته وقابلية تعديله، ما يسهل دمجه في مختلف التطبيقات.

قال جونغ هون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة «لايت بريدج»: ويؤدي المعرض دوراً مهماً لتحفيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة. فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي لعرض أحدث التطورات التي أجريناها على جهازنا الخاص بالتحليل الكهربائي المعتمد على غشاء التبادل الأيوني لإنتاج الهيدروجين. وبوصفنا شركة ملتزمة بالاستدامة، يعد معرض «ويتيكس» منصة مثالية لمشاركة رؤيتنا وإبراز مساهماتنا في جهود بناء مستقبل أكثر اخضراراً. وتعتبر دبي مركزاً مزدهراً لقطاع الطاقة.

توب سولار

تبرز شركة «توب سولار» خلال المعرض منتجها المبتكر لتعزيز كفاءة أعمدة الإنارة الشمسية من خلال تبريد الألواح الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة «LED» والبطاريات المثبتة في المصابيح، بالاعتماد على الهواء الصاعد في أعمدة الإنارة. ويعتبر المنتج مثالياً للاستخدام في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، ومنها منطقة الشرق الأوسط.

مشاريع

إلى جانب ذلك، تبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في «ويتيكس 2024» باقة من مشاريعها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، منها: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات.

وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4,660 ميجاوات بحلول عام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

الهيدروجين الأخضر

يعد مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتميز بقدرته على تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، ما يجعله خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة. ومنذ إطلاقه في مايو 2021، حققت الهيئة أهدافها الإنتاجية، حيث تنتج حالياً نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين في الساعة.

وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية واختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين. وفي عام 2023، حصلت الهيئة على جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر خلال جوائز مستقبل الهيدروجين، التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، ما يعكس التقدير الدولي لجهودها المبتكرة في هذا المجال.

وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية، التي تنفذها الهيئة بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم.

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