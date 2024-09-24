معارض عالمية تنطلق في مركز دبي التجاري الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات البارزة التي من المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من الزوار من قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، بهدف تسليط الضوء على الممارسات المستدامة وأحدث الابتكارات التقنية، والتوجهات الواعدة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المميزة.

ويتزامن انطلاق معرض جلفود جرين الأول مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة؛ ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة المتخصصة بالعلامات التجارية الخاصة والتصنيع التعاقدي، لتقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة، مثل المؤتمرات والمعارض وبرنامج خاص بالمستثمرين، إلى جانب عروض للمنتجات المبتكرة، ومسابقة للشركات الناشئة، فضلاً عن العرض الاحتفالي، وذلك بهدف توفير ملتقى شامل للتواصل ونمو الأعمال وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للقطاع.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي: تحظى الفعاليات الثلاث التي تنطلق هذا الأسبوع بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث تسلط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الأغذية، وتوفر ملتقىً فريداً للخبراء وقادة الفكر في القطاع لتسليط الضوء على أحدث حلولهم وأفكارهم المبتكرة والكفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع.

وتتطلع دبي، التي باتت اليوم وجهة عالمية للأعمال وقيادة جهود الاستدامة والابتكار، لاستقبال نخبة من الشركات الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر في قطاع الأغذية والمشروبات، الذين يجتمعون للمساهمة في تحقيق تحول مستدام على مستوى القطاع.

وتستعرض فعالية جلفود جرين مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات في القطاع، بما في ذلك البروتينات البديلة، وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، إلى جانب مبادرات الحد من هدر الغذاء، وذلك بهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات إنتاج الغذاء وتوريده واستهلاكه، مما يسرع وتيرة عمل الجهات المعنية في القطاع لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

قمة مستقبل الغذاء

وتشهد قمة مستقبل الغذاء، التي تُقام على هامش فعاليات معرض جلفود جرين، مشاركة أكثر من 90 خبيراً عالمياً وإقليمياً في مجالات الابتكار الغذائي والتحول المستدام في القطاع الزراعي، مما يمنح الزوار فرصة قيمة للتفاعل مباشرة مع أبرز الرواد العالميين الذين يتطلعون لرسم ملامح جديدة لمستقبل الأنظمة الغذائية على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين مجموعة من قادة القطاع والخبراء من مؤسسات عديدة، منها شركة أوتلي، وبيج آيديا فينتشرز، وتشينج فوودز، وسولفابل سينديكيت، ومركز بيزوس للبروتين المستدام، وهيلثي فارم إيتري وغيرها الكثير.

وقال إدوارد حمود، الرئيس التنفيذي لسويتش فوودز: نلتزم في سويتش فوودز بإحداث نقلة نوعية على مستوى آلية استهلاك الطعام من خلال تقديم بدائل نباتية لذيذة وصحية ومستدامة. كما نسعى إلى بناء مستقبل أكثر صحة من خلال توفير بدائل صحية وشهية لمنتجات اللحوم التقليدية تتميز بالمذاق نفسه. ونرى أن فعالية جلفود جرين توفر منصة جديدة تجمع قادة القطاع لعرض حلولهم المبتكرة وتعزيز مستقبل الغذاء.

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة، بما فيها ثرايف وبيور هارفست وشركة الفواكه الطازجة ويلا يم ومجموعة البكراوي ونايس تيك وبانيكس وأرميلا فارمز. كما تجمع الفعالية 132 شركة ناشئة، مثل لايفستوك لابس ونيوج وفارم تو بليت وكاروب وي وفزلا وألفاكاث، ضمن معرض حيوي يضمن توفر بيئة مثالية للتواصل ونمو الأعمال.

الشركات الناشئة

وتستعرض الشركات الناشئة خلال أول يومين من الفعالية منتجاتها وحلولها المبتكرة أمام جمهور عالمي من المستثمرين والعملاء وخبراء القطاع، لتحظى هذه الشركات في اليوم الثاني بفرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم لدعم تطورها ونموها.

كما تم الكشف عن القائمة النهائية للشركات الناشئة التي ستتنافس على نيل الجائزة المرموقة، وهي شركة ذا فوود إنجن، وشركة إن آند إي إنوفيشينز المحدودة، وشركة إيجابي (تيكيا سابقاً)، وشركة أن كلاسيك فودز، وسويل ويز، وأليوم بايو، ونيجوج لايف، ونانوميك بايوتيكنولوجي، وإنتومو فارمز، وجرين تيك إنوفيترز، وفود آي كيو، وجرينيريشن، ومختبرات كوكو، وميت جاردنز، وجرين فورس.

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